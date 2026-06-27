¿Ecuador ya prepara los boletos de avión para viajar a México y enfrentar al Tricolor?

Todo indica que la selección de Ecuador será el rival de México el próximo martes en el estadio de la Ciudad de México, si es que no sucede algo extraordinario que cambie el porcentaje de 97 por ciento de posibilidades de los ecuatorianos y tres por ciento de los escoceses de enfrentar al Tricolor en la fase de dieciseisavos de final.

De acuerdo a los puntos y resultados que han tenido ambas selecciones, son las más perfiladas para ser anunciadas como uno de los adversarios del equipo nacional dirigido por Javier “Vasco” Aguirre, pero de acuerdo a la frialdad de las matemáticas, la selección ecuatoriana estará enfrentando a México el próximo martes.

¡Prendan las veladoras! Lo que debe pasar para que Escocia sea el rival de México en 16vos y no Ecuador#diariocambio #puebla pic.twitter.com/HpyT0aVoS0 — Diario Cambio (@Diario_Cambio) June 27, 2026

La principal sorpresa fue la eliminación de Uruguay, que quitó del mapa como rival de México a Cabo Verde, que, al empatar con Arabia Saudita, pasó como segundo sitio del Grupo H, dejando ahora libre el panorama para que este sábado el Tricolor conozca si Ecuador o Escocia será su rival en la fase de dieciseisavos.

Pero de acuerdo a esta perspectiva, el porcentaje para que Ecuador enfrente a México es de un 97 por ciento, mientras que Escocia tiene un tres por ciento, por lo cual se asegura que los ecuatorianos ya tienen reservados los pasajes de avión desde Nueva York a México.

Hasta el momento, México junto con Francia son las dos únicas selecciones que han avanzado a la siguiente fase con tres victorias en la fase inicial, algo que no ha sucedido frecuentemente en las otras 22 ediciones de la Copa del Mundo.

Ese logro solo han podido conseguirlo Polonia en el Mundial de Alemania 1974, Brasil 1986, Italia 1990, Argentina 1998, Uruguay 2018 y ahora México 2026, lo cual tiene a los aficionados mexicanos muy emocionados y con la fuerza de poder hacer historia en una justa mundialista.

¡SE MUEVEN LAS LLAVES!



Con los resultados del día, así quedaron los enfrentamientos de dieciseisavos de final AL MOMENTO



Ecuador sigue siendo rival de México, mientras que Egipto aseguró su duelo ante Australia pic.twitter.com/qBzT1pbTHM — MedioTiempo (@mediotiempo) June 27, 2026

Las opciones para que Escocia sea el rival de México

Pero frente a esta emoción, las preguntas recurrentes en todos los rincones de México y allende sus fronteras han sido: ¿qué rival le tocará a México? ¿Nos tocará Ecuador? ¿Y si nos toca Escocia?, sobre todo porque la selección escocesa ocupa el noveno lugar entre los mejores terceros lugares, pero tiene opciones de convertirse en el octavo mejor tercero, con lo cual enfrentaría a México.

Para que suceda eso se tienen que dar los siguientes resultados:

Bélgica derrote a Nueva Zelanda

República Democrática del Congo no derrote a Uzbekistán

Austria supere por dos goles a Argelia*

Ghana golee a Croacia por tres tantos

*En este compromiso, el empate clasificaría a ambos

Escocia apenas pudo sumar tres puntos después de doblegar a Haití (0-1) en su debut, pero después perdió con Marruecos (0-1) y con Brasil (0-3), por lo cual, hasta el momento, Suecia, Ecuador, Bosnia y Herzegovina, Paraguay, Senegal, Croacia, República de Corea y Argelia los superan.

El panorama de Ecuador

Mientras que Ecuador terminó en tercer lugar del Grupo A con la victoria sobre Alemania en la tercera fecha, después de perder en su primer juego contra Senegal 1-2 y empatar con Curazao 0-0.

Los cuatro puntos que suman los ecuatorianos los tiene colocados en la parte alta de los ocho terceros lugares junto con Suecia, en donde no saldrá de ahí sin importar otros resultados, por lo cual se asegura que tiene un 97 por ciento de opciones de ser el rival de la selección de México.

En el recuento de la primera fase, México como país anfitrión se encargó de abrir el certamen el 11 de junio frente a Sudáfrica en el Estadio Azteca. Así, el inmueble hizo historia al convertirse en el primero en albergar tres partidos inaugurales de un Mundial, tras hacerlo en 1970, 1986 y, cuatro décadas después, en 2026.

¡Ante el segundo de las Eliminatorias de CONMEBOL! ?



Se movió el bracket y Ecuador sería el nuevo rival de México en los Dieciseisavos de Final. ??



¡Hagamos pesar el Estadio Ciudad de México! ???#TNTSports2026 pic.twitter.com/T1JvfJMIBC — TNT Sports México (@tntsportsmex) June 26, 2026

La importancia de la justa hizo que México jugara con responsabilidad y que la generación del 2026 firmara una actuación histórica con tres victorias en la primera fase en algo que no ha sucedido habitualmente, pero que ahora lo logró el Tricolor.

Este rendimiento superó hasta el momento lo logrado en las ediciones de 1970 y 1986, donde en 1970 logró su mayor goleada histórica, por 4-0 ante El Salvador; así como México 1986, cuando Manuel Negrete hizo el que aún es recordado como uno de los goles mundialistas más bellos de la historia.

Pero al final la historia mexicana quedó truncada en 1970 al perder en la ciudad de Toluca con Italia 4-1 y en 1986 en el quinto partido con Alemania en penales, también con el marcador de 4-1. A ver si la tercera es la vencida, pero antes deberá quitar del camino seguramente a Ecuador.

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