– Curazao hace historia al empatar 0-0 con Ecuador y complicarle el Mundial

Para la selección de Ecuador pareció que era más sencillo fallar el carrusel de oportunidades que anidar una de ellas en la portería de Curazao y por esa razón el cuadro sudamericano terminó complicando su panorama en el Mundial 2026 al empatar sin goles con el cuadro caribeño.

La explicación fue muy sencilla: los ecuatorianos nunca pudieron cuajar una de las múltiples opciones que generaron contra la portería del portero curazoleño Eloy Room y en cambio, lo convirtieron en un auténtico héroe para permitir que el equipo del Caribe dirigido por el técnico neerlandés Dany Advocaat pasara a la historia al sumar su primer punto en una justa mundialista en las 23 ediciones que se han celebrado.

?? ¡SIN GOLES PERO CON MUCHA EMOCIÓN! ?



? En un duelo donde no cayeron las anotaciones, las emociones no pararon, Ecuador hizo sudar a nuestrs figuras con las llegadas al arco, pero el portero de Curazao fue el héroe y hasta récord rompió. ??



?? Desde el Estadio de Kansas:? pic.twitter.com/viVtSDzvJy — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 21, 2026

Room prácticamente tomó el papel de uno de los superhéroes de Marvel y desde todos los puntos cardinales de su portería, se constituyó en una auténtica barrera con 15 paradas impresionantes que permitieron a Curazo conseguir su primer punto mundialista.

Por el otro lado, Ecuador pagó cara la falta de eficiencia ofensiva y ahora deberá jugarse la vida con Alemania, que, por su lado, vino de atrás para vencer a Costa de Marfil 2-1 y con ello aseguró prácticamente el liderato de su grupo y ahora enfrentará a Ecuador sin tanta presión, mientras que la oncena dirigida por el argentino Sebastián Beccacece deberá jugarse la vida con los germanos.

Lo malo de todo, es que los marfileños enfrentarán a Curazao y con una victoria, dejarían en el camino a los ecuatorianos, que ahora deberán prender la veladora para que curazoleños puedan convertirse en un dolor de cabeza para Costa de Marfil.

? ¡UNA ACTUACIÓN INOLVIDABLE DE ELOY ROOM!?



¡Histórico e imbatible! El arquero de Curazao?? se convirtió en una auténtica muralla y le negó la victoria a Ecuador?? firmando el mayor número de atajadas (15) en un partido sin prórroga en toda la historia de los Mundiales. ??? pic.twitter.com/hB9WFt740T — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 21, 2026





El empate sin goles echó a perder la fiesta amarilla en Kansas City, donde miles de aficionados de su selección vieron con desilusión que no pudieron rebasar el trabajo defensivo de Curazao y con ello restar dos puntos valiosos cuando estaba presupuestada la victoria.

Ecuador echó toda la carne al asador, pero de nada sirvió que la mayoría de los seguidores ecuatorianos lucieran las playeras de Moisés Caicedo, William Pacho o Piero Hincapié. También se pudo ver otras con el nombre de históricos como Álex Aguinaga o Jaime Iván Kaviedes, pero nada de eso sirvió para cambiar la historia del juego.



Con Pervis Estupiñán esta vez como titular, los sudamericanos apostaron por una línea de tres defensores y aprovecharon muy bien los extremos para crear peligro, pero ni con eso pudieron vencer al portero del equipo caribeño.

Precisamente, Eloy Room, con apenas tres minutos de juego, se agigantó y evitó un gol de Enner Valencia con una espectacular parada en un mano a mano para ir agrandando su imagen a otro nivel, sin importarle que los sudamericanos fueran con todas sus unidades al frente.

¡UN EMPATE PARA LA HISTORIA!



Ecuador no pasó del cero ante la debutante Curazao y estaría al borde de la eliminación.



Disfruta las mejores jugadas pic.twitter.com/Sp7v09Do5p — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 21, 2026

Para la segunda mitad fue un concierto de llegadas a la meta de Curazao, tanto por la derecha como por la izquierda e inclusive por el centro; sin embargo, ni así pudieron destroncar a sus aparentes débiles adversarios, con un Valencia probando de cabeza y Room otra vez lo evitó con otra gran parada. También impidió el tanto de Pedro Vite rechazando un potente disparo desde afuera del área.

Finalmente, la historia premió a Curazao con su primer punto mundialista, mientras que a Ecuador lo castigó al ponerlo con un pie en el estribo del avión de regreso a casa en un sonoro fracaso mundialista.

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