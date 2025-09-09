Ecuador derrotó 1-0 a Argentina sin Messi, para asegurar subliderato de la eliminatoria

Con un gol de penalti de Enner Valencia, la selección de Ecuador doblegó 1-0 a Argentina con la ausencia de su máximo exponente Lionel Messi, para asegurar el subliderato de la eliminatoria sudamericana y de paso romper una sequía de victorias de ocho encuentros contra la Albiceleste.

El cuadro ecuatoriano decidió jugar el encuentro en el puerto de Guayaquil para tratar de que la humedad pudiera jugar en contra de los argentinos y al final de cuentas con un poco de intensidad, el cuadro dirigido por el argentino Sebastián Beccacece, quien asumió el cargo en relevo del español Félix Sánchez y seguirá al parecer con los ecuatorianos hasta 1930.

El gol de la victoria fue anotado por Valencia en el minuto 45+13, en los momentos en que el equipo nacional ecuatoriano aprovechó la presión que ejerció contra un cuadro argentino que sin Messi en el campo le faltó mayor ritmo para mover de un lado al otro el esférico.

Los locales dominaron intensamente el arranque del encuentro en Guayaquil, pero no consiguieron anotar sino hasta el tiempo añadido en la parte inicial como consecuencia de una entrada muy fuerte de Nicolás Otamendi sobre Ángel Preciado dentro del área para dar paso al penal que Valencia convirtió en gol para decirle adiós a las eliminatorias en su carrera para el delantero de los ecuatorianos.

La victoria ecuatoriana rompió una racha de ocho juegos sin ganar contra la Albiceleste con seis derrotas y dos empates en la edición 42 de estos enfrentamientos a todos niveles y donde Argentina suma 24 victorias por seis de Ecuador y 12 empates.

Bajo este panorama fue evidente que Argentina resintió la ausencia de Lionel Messi debido a problemas musculares para que de esta forma el delantero Enner Valencia con el gol de la victoria pudiera festejar en grande la victoria ecuatoriana en su partido 100 del ex delantero Pachuca y Tigres de la UANL de la Liga MX.

Los detalles

Desde el primer minuto, Ecuador se lanzó al ataque con un juego dinámico y de alta presión, aprovechando el estilo de Nilson Angulo y Pedro Vite, lanzados por Moisés Caicedo quien marcó el ritmo hasta que se fue expulsado del terreno de juego.

Argentina, no obstante la derrota, terminó de primero en las eliminatorias y su rendimiento fue del 70,3 %, mientras que Ecuador dejó atrás una racha de cuatro empates consecutivos en donde la victoria le permitió a los ecuatorianos aseguran el subliderato de la eliminatoria para un rendimiento del 53.7 por ciento.

Mientras Argentina con Julián Álvarez y Franco Mastantuono en la cancha le imprimió otro ritmo al cuadro visitante, que, sin embargo, no encontró el gol en un cotejo en que, sin nada que ganar o perder, en donde el técnico de los argentinos Lionel Scaloni finalmente no arriesgó a Messi y le dio el rumbo definitivo al partido.

