Así van las votaciones en “La Casa de los Famosos 6”, hoy 6 de junio

“La Casa de los Famosos 6” atraviesa una etapa decisiva. Tras la salida de Verónica del Castillo, quedan cuatro nominados: Yoridán Martínez, Kenny Rodríguez, Josh Martínez y Fabio Agostini.

Esto ocurre después de que el actor argentino Horacio Pancheri se uniera al grupo de finalistas junto a Luis Coronel, Celinee Santos, Curvy Zelma y Stefano Piccioni.

Del Castillo se quedó a las puertas de los $200 mil, el premio final de la competencia. Sin embargo, en redes sociales recibió el cariño del público, que expresó que se comportó como una dama y no dejó de lado sus valores.

La periodista, hermana de Kate del Castillo, ingresó en la semana número 10 del reality. Aunque los participantes que entran más tarde no suelen tener tanto éxito, logró mantenerse hasta la penúltima semana.

¿Cómo van las votaciones?

En la carrera de “La Casa de los Famosos 6”, aún hay cuatro nominados: Fabio, Kenny, Josh y Yoridán.

Votaciones de “De Todo Perú”.

Crédito: Cortesía.

Según una encuesta consultada de “De Todo Perú”, un canal de YouTube conocido por reaccionar a programas de telerrealidad, Yoridán es el participante con más probabilidades de salir del reality este domingo, 7 de junio.

Kenny acumula un 20 % de aprobación del público, seguido de Josh con un 24 %, y en la cima se encuentra Fabio Agostini, lo que significa que es el participante que, en este momento, recibe la mayoría de los votos.

Tras la eliminación de este domingo, durante la semana saldrán otros participantes hasta que queden los finalistas definitivos para la noche final, que se llevará a cabo el próximo jueves, 11 de junio.

El ganador o la ganadora se llevará el maletín con $200 mil en efectivo y todo el reconocimiento del público.

Con seis temporadas, “La Casa de los Famosos” ha demostrado ser una plataforma para actores, influencers, modelos y estrellas que buscan impulsar sus carreras. El ganador del año pasado fue Caramelo y, desde entonces, no ha dejado de ser una cara visible en el mundo del espectáculo.

Seguir leyendo:

· Verónica del Castillo es eliminada de “La Casa de los Famosos 6”

· Así van las votaciones en “La Casa de los Famosos 6”, hoy 5 de junio

· “La Casa de los Famosos”: Lo que hay que saber sobre la gran final del reality de Telemundo