Verónica del Castillo es eliminada de “La Casa de los Famosos 6”

Verónica del Castillo fue eliminada de “La Casa de los Famosos 6” este viernes, 5 de junio. La reconocida periodista y conductora se despidió de la carrera de los $200 mil del reality show.

Así como lo predijeron las encuestas independientes, Del Castillo no consiguió suficiente apoyo del público para seguir en la competencia. Con la despedida de la periodista queda aún una eliminación pendiente esta semana, la cual se efectuará mañana domingo, 7 de junio.

Del Castillo también es conocida por ser hija del primer actor Eric del Castillo y hermana de Kate del Castillo.

¿Quiénes eran los nominados?

Los otros participantes que estaban en peligro de eliminación eran Yordian Martínez, Kenny Rodríguez, Horacio Pancheri, Josh Martínez y Fabio Agostini.

Sin embargo, el argentino Horacio Pancheri se convirtió en finalista y se unió a Luis Coronel, Celinee Santos, Curvy Zelma y Stefano Piccioni.

Al inicio de esta temporada comenzaron 21 participantes y después se unieron otros a la competencia. El primero en ingresar, una semana después de que inició el reality, fue Luis Coronel.

Posteriormente, en la semana número 10 ingresaron: Sandra Itzel, Verónica del Castillo, Jeni de la Vega y Lorena Herrera, quienes fueron eliminadas.

La primera eliminada fue Zoé Bayona y después le siguió Lupita Jones; ambas no obtuvieron el reconocimiento del público.

¿Cuándo es la gran final?

Después de semanas de encierro, las celebridades se despedirán de esta sexta edición el jueves 11 de junio. Ese día se conocerá el nombre del ganador o ganadora de los $200 mil, máximo premio de la competencia. Se transmitirá por medio de Telemundo, a partir de las 7:00 p.m. hora Este.

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