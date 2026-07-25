Arrestan a una pareja de Texas que dejaba morir de hambre a su bebé de 9 meses

Una pareja de Texas fue arrestada recientemente después de que su bebé de 9 meses sufriera desnutrición severa, según informaron las autoridades del estado.

Jenny Sanchez, de 23 años, y Adariance Rahman, de 22, están acusados ​​de un cargo cada uno por lesiones corporales graves a un menor y por poner en peligro la vida de un menor, según el Departamento de Policía de Gatesville.

La investigación comenzó el 20 de julio en una residencia en North 27th Street en Gatesville, un pequeño pueblo a unos 65 kilómetros al oeste de Waco.

Alguien llamó a la policía porque le preocupaba que el bebé no estuviera recibiendo los cuidados necesarios, según una denuncia penal obtenida por la filial de CBS en Waco, KWTX, y la filial de NBC en Temple, KCEN.

Los agentes llegaron a la residencia alrededor de las 9 p.m. y observaron signos de desnutrición extrema, informó la policía. Posteriormente, los paramédicos trasladaron al niño al Centro Médico Infantil Baylor en Temple.

La policía también describió a la menor como con un peso muy bajo para su edad y señaló que sus costillas, clavículas, omóplatos y columna vertebral eran claramente visibles a través de la piel, según la denuncia.

Los ojos de la bebé estaban hundidos y su piel se veía pálida y flácida, añadió la policía.

Por su parte, Sánchez supuestamente declaró que la niña había tenido gripe, pero que nunca había ido al médico ni se había hecho un chequeo desde su nacimiento, según el documento de acusación.

La madre añadió que dejó de amamantar a la bebé cuando tenía cuatro meses, según la policía. Sánchez supuestamente afirmó que la niña tampoco toma leche de fórmula, sino agua y puré infantil, según la denuncia.

El personal médico del hospital describió a la niña como gravemente desnutrida, con anomalías óseas y que padecía una afección poco común conocida como síndrome de realimentación, una condición en la que se reintroducen alimentos a una persona que previamente ha sufrido una deficiencia nutricional.

Según la denuncia, una empleada afirmó que la situación era “uno de los peores casos de desnutrición infantil que había visto en un bebé con vida” y describió su estado como potencialmente mortal.

El personal médico indicó que la niña podría sufrir problemas de crecimiento, así como retrasos en el desarrollo cognitivo y motor debido a la desnutrición.

Posteriormente, la madre y el padre fueron arrestados: la madre en el hospital y el padre en el domicilio familiar.

Los Servicios de Protección Infantil pusieron a la bebé bajo custodia protectora, junto con otros dos niños que vivían en el hogar, según informó la policía.

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