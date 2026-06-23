Madre es acusada de dejar morir por desnutrición a su hija de 20 meses en Missouri

Una mujer de 29 años fue arrestada en St. Louis, Missouri, luego de que sus dos hijas fueran encontradas con signos severos de desnutrición dentro de una vivienda. Una de las menores murió y la otra permanece bajo atención médica.

La acusada fue identificada como Sausha Myers, quien enfrenta dos cargos por abuso infantil y permanece detenida sin derecho a fianza, según una denuncia penal obtenida por KSDK.

La menor fallecida, identificada por su abuela como Sky, tenía 20 meses de edad. De acuerdo con la denuncia penal, fue trasladada de emergencia a un hospital después de ser encontrada sin pulso, pero posteriormente fue declarada muerta.

Autoridades reportaron condiciones médicas graves en ambas menores

Según la denuncia, la niña presentaba lesiones por permanecer acostada durante largos periodos y registró un peso considerablemente inferior al esperado para su edad.

Su hermana, Star, de 3 años, también fue llevada a la unidad de cuidados intensivos.

Las autoridades señalaron además que la niña mayor presentaba crecimiento de lanugo, un tipo de vello corporal que puede aparecer cuando el organismo enfrenta una pérdida significativa de reservas de grasa.

De acuerdo con la investigación, Myers declaró ser la única cuidadora de las niñas y reconoció que sabía que no estaban desarrollándose adecuadamente.

La denuncia sostiene que ninguna de las menores había recibido atención médica durante más de un año. También señala que la alimentación suministrada consistía principalmente en yogur y purés de frutas y vegetales.

La madre de la acusada, Driyah Boss Milon, afirmó en un video publicado en Facebook que su hija dejó de mantener contacto con la familia aproximadamente dos años atrás.

Según su relato, familiares intentaron localizarla mediante llamadas y correos electrónicos, pero no lograron establecer comunicación.

Milon también señaló que considera que su hija podría haber atravesado problemas de salud mental, aunque hasta el momento las autoridades no han informado sobre evaluaciones médicas o diagnósticos relacionados con ese aspecto.

La familia busca recuperar la custodia de la menor sobreviviente

La abuela indicó además que tres hijos mayores de Myers habían sido separados previamente de su cuidado durante la pandemia y actualmente viven con familiares.

Mientras avanza el proceso judicial, Milon aseguró que está gestionando con agencias gubernamentales la entrega del cuerpo de la menor fallecida para organizar el funeral y busca obtener la custodia de la niña sobreviviente, quien permanece bajo protección infantil.

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