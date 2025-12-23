Padre primerizo acusado de matar a tiros a su pareja frente a su bebé en Missouri

Un padre primerizo enfrenta cargos por asesinato luego de que, presuntamente, matara a tiros a su pareja durante una discusión ocurrida el sábado en Monett, Missouri. De acuerdo con documentos judiciales citados por la policía, el ataque se produjo dentro de un automóvil estacionado frente al apartamento de la pareja.

El sospechoso fue identificado como Alan Michael Mellow, de 33 años. La víctima, Hannah Lee Blizard, de 30 años, habría recibido varios disparos en la cabeza mientras su bebé de tres meses permanecía en el asiento trasero del vehículo.

El bebé fue llevado al apartamento tras el ataque

Según la declaración jurada de causa probable, tras el tiroteo Mellow tomó al bebé y lo llevó al interior del apartamento, dejando a la mujer gravemente herida dentro del automóvil. Cuando los agentes llegaron al lugar, la víctima ya había fallecido.

El acusado se entregó a la policía luego de un breve enfrentamiento, indicaron las autoridades.

Discusión por dinero y consumo de alcohol

Durante el interrogatorio, Mellow aseguró que la discusión se originó por el supuesto robo de monedas de un frasco, que —según dijo— su pareja habría utilizado para comprar alcohol. También afirmó que la mujer le manifestó su intención de abandonar la vivienda junto al bebé, lo que habría intensificado el conflicto.

Las autoridades confirmaron que el menor no sufrió heridas físicas y fue trasladado a un hospital local para una evaluación médica preventiva.

Cargos y situación legal

Mellow enfrenta un cargo de asesinato en primer grado, dos cargos por acción criminal armada y uno por poner en peligro a un menor. Actualmente permanece detenido en la cárcel del condado de Barry sin derecho a fianza, mientras continúa el proceso judicial.

Sigue leyendo:

–Soldado de origen latino hallada muerta en un contenedor de basura de una base en Missouri

–Familiares exigen respuestas por la muerte de la soldado latina Sarah Roque en una base de Missouri

–Hallan muerta a una soldado latina en Fort Hood, la misma base militar del caso Vanessa Guillén