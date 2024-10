Soldado de origen latino hallada muerta en un contenedor de basura de una base en Missouri

El Ejército está investigando la muerte de una sargento de 23 años de origen latino como homicidio después de que su cuerpo fuera encontrado dentro de un contenedor de basura en Fort Leonard Wood en Missouri.

En una actualización del jueves, el Fuerte Leonard Wood del Ejército de EE. UU. anunció en una publicación en las redes sociales que una persona de interés había sido detenida en relación con la muerte de la sargento Sarah Roque.

“La sargento Roque era una hija, hermana, amiga y soldado que eligió servir a nuestro país con valentía y honor”, dijo el mayor general Christopher Beck, MSCoE y comandante general de Fort Leonard Wood, en un comunicado de prensa.

Roque, de 23 años, fue reportada como desaparecida por primera vez el lunes después de que su familia y la cadena de mando no pudieron comunicarse con ella.

El martes, la base anunció que el cuerpo de la joven de 23 años fue encontrado en un basurero cerca de los cuarteles para soldados solteros. Las autoridades se negaron a decir quién encontró el cuerpo o si se sospechaba que había una causa de muerte.

“Con gran pesar informamos a la comunidad de Fort Leonard Wood que nuestra soldado desaparecida, la sargento Sarah Roque, de 23 años, ha sido encontrada muerta”, escribieron en una publicación de Facebook.

Roque era de Ligonier, Indiana, y sirvió como miembro de la tripulación del puente y adiestrador de perros mineros en el destacamento K-9 del 5.º Batallón de Ingenieros, dijeron los funcionarios de la base en un comunicado de prensa.

Se alistó en 2020 y asistió al entrenamiento básico en Fort Leonard Wood. Entre sus premios y condecoraciones se incluyen la Medalla de Reconocimiento del Ejército, la Medalla de Servicio de Defensa Nacional, la Medalla de Buena Conducta y la Cinta de Servicio del Ejército.

Beck dijo que su muerte había causado un “tremendo vacío” en su equipo.

“El Centro de Excelencia de Apoyo de Maniobras y el equipo de Fort Leonard Wood están profundamente entristecidos por esta devastadora pérdida y enviamos nuestras más profundas condolencias a la familia, amigos y compañeros soldados del Sargento Roque”, dijo Beck.

“La sargento Roque era una hija, hermana, amiga y soldado que eligió servir a nuestro país con valentía y honor”, dijo. “Su fallecimiento ha causado un tremendo vacío en nuestro equipo y, aunque no hay palabras para aliviar el dolor, seguimos brindando atención, recursos y apoyo a quienes se ven afectados durante este momento difícil”.

El incidente continúa bajo investigación por la División de Investigación Criminal del Departamento del Ejército.

La muerte de Roque se produjo después de que la soldado de primera clase del ejército Katia Dueñas Aguilar, de 23 años, fuera brutalmente asesinada en mayo en su casa cerca de Fort Campbell en Luisiana.

Según el informe de la autopsia, Dueñas sufrió 68 puñaladas en el cuello y la parte superior del cuerpo. El médico forense dictaminó que su muerte fue un homicidio debido a heridas con objetos punzantes.

Se anunció una recompensa de $55,000 dólares de la familia y la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos ( LULAC) por cualquier información que pueda ayudar a la policía a resolver el caso.

“Se trata de un ser humano. Se trata de una latina. Se trata de una joven que firmó el contrato para servir a nuestro país “, dijo Analuisa Carrillo-Tapia, del Comité Nacional Militar y de Veteranos de LULAC. “Queremos saber qué sucedió, quién lo hizo y queremos que la persona o personas que lo hicieron sean llevadas ante la justicia”.

En los meses transcurridos desde entonces no se ha nombrado a ningún sospechoso, no se ha identificado ningún motivo y no se han realizado arrestos.

Sigue leyendo:

• Mamá de la soldado hispana hallada muerta en Fort Hood, Texas, dice que su hija le confesó que la acosaban

• Quién era Ana Fernanda Basaldua Ruiz, la soldado hispana encontrada sin vida en Fort Hood, Texas

• Hallan muerta a una soldado latina en Fort Hood, la misma base militar del caso Vanessa Guillén