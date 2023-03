Mamá de la soldado hispana hallada muerta en Fort Hood, Texas, dice que su hija le confesó que la acosaban

Después de que la División de Investigación Criminal del Ejército dio a conocer a los padres de la soldado Ana Fernanda Basaldua Ruiz que su hija había sido hallada sin vida al interior de la base militar Fort Hood, en Texas, la familia desea conocer qué llevó a la joven de 20 años a quitarse la vida, puesto a que había sufrido de acoso en los últimas semanas.

En entrevista con Telemundo, el padre de la soldado, Baldo Basaldua contó que hace un par de días tuvo una llamada con su hija y ella le confesó que “ya no estaba a gusto, que toda su vida estaba mal, que se quería morir”.

El sábado 11 el señor Basaldua le hizo una llamada de rutina a su hija, al día siguiente le envió un mensaje, pero no le respondió y lo mismo pasó el día que le informaron de su muerte “al día siguiente (13) le mandé un mensaje y ya no le llegaron, ya no apareció el entregado y me fui a buscar su ubicación (de forma satelital) y pues apareció que estaba como en un parque dentro de la base y fue todo, yo no más le puse un mensaje de que el que se iba a morir iba a ser yo de angustia, por no saber nada de ella”.

Ana Fernanda Basaldua Ruiz habría sufrido acoso

En entrevista con el mismo medio, al madre de Ana Fernanda Basaldua Ruiz, Alejandra Ruiz Zarco, reveló que su hija le contó semanas atrás vía telefónica que su superior del Ejército “la estaba acosando” y que recibía de manera contante propuestas sexuales de otras personas en la base.

“Me dijo ‘mamá, todo el mundo quiere que me acueste con ellos, pero están bien pendejos”, contó la señora Ruiz al medio antes citado.

También contó que en la última llamada que tuvieron, el 8 de marzo, sintió muy desanimada a Ana Fernanda, quien incluso le contó que pronto le estaría revelando por qué se sentía así.

“Me contó que estaba muy triste, que pasaban muchas cosas muy fuertes, que las cosas no eran tan normales como yo creía, que no me podía decir gran cosas, pero que iba a haber un momento en el que íbamos a estar juntas y me podría decir todo”, reveló.

Además, le dijo que “quería verme, que quería abrazarme y quería que la abrazara mucho, como cuando estaba chiquita”.

En entrevista con Univision, Alejandra Ruiz Zarco dijo que su hija era una “mujer valiente, fuerte, íntegra, una mujer indomable, tenaz, capaz, aguerrida… una mujer segura de sí, que conquistaba” y que “estaba en tratamiento psicológico”.

La señora Ruiz está en espera de que el gobierno de los Estados Unidos le tramite una visa humanitaria para poder viajar a Texas y darle el último adiós a su hija, quien solo quería encontrar una vida mejor al interior del ejército, pero solo encontró la muerte.

