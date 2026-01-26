Mató a una mujer durante una discusión en Missouri y arrojó el cuerpo al patio de su vecino

Un hombre de 54 años fue acusado de homicidio en primer grado por la muerte de una mujer cuyo cuerpo fue encontrado en el patio trasero de una vivienda en San Luis, Missouri, luego de que inicialmente afirmara no conocerla.

El acusado fue identificado como Ephron Long, arrestado el viernes por el asesinato de Lindsey Smith, de 40 años, cuyo cuerpo fue descubierto el 19 de enero, según una declaración jurada de causa probable citada por el medio Law&Crime.

Discusión, disparo y hallazgo del cuerpo

De acuerdo con las autoridades, Long residía en un apartamento en el sótano de la casa contigua a donde fue hallado el cadáver. Un testigo declaró a la policía que escuchó a un hombre y una mujer discutiendo días antes del hallazgo y que, tras la discusión, oyó un solo disparo.

Smith fue encontrada parcialmente congelada, con la cabeza en un charco de sangre, en el patio trasero de la vivienda vecina. La policía indicó que el cuerpo ya había comenzado a descomponerse antes de quedar expuesto a las temperaturas extremas.

Mensajes de texto y rastros de sangre

Tras identificar a la víctima, los investigadores revisaron su teléfono celular y descubrieron que Smith se había estado comunicando con Long. El 3 de enero, ambos intercambiaron varios mensajes, entre ellos uno en el que la mujer expresó que ya no se sentía segura en su casa. Ese mismo día, Long la llamó. Después de eso, no hubo más comunicación.

Con una orden de allanamiento, la policía inspeccionó la residencia de Long y encontró salpicaduras de sangre en la entrada del apartamento, así como manchas adicionales en la barandilla de las escaleras que conducían a la puerta.

Huida y contradicciones

Las autoridades localizaron a Long el viernes. Cuando los detectives intentaron detenerlo, huyó en su vehículo, se pasó un semáforo en rojo y trató de evadir el arresto. La persecución terminó tras el uso de tiras de clavos, que permitieron su detención.

Durante el interrogatorio, tras leerle sus derechos, Long reconoció que vivía solo y confirmó que el número telefónico hallado en el celular de Smith le pertenecía, aunque negó haberla visto alguna vez. Según la policía, al ser confrontado con las pruebas, modificó su versión de los hechos.

Long fue acusado de homicidio en primer grado, acción criminal armada y resistencia al arresto. Permanece detenido sin derecho a fianza en el Centro de Justicia de la Ciudad de St. Louis. Su próxima audiencia judicial aún no ha sido programada.

Sigue leyendo:

–Soldado de origen latino hallada muerta en un contenedor de basura de una base en Missouri

–Familiares exigen respuestas por la muerte de la soldado latina Sarah Roque en una base de Missouri

–Hallan muerta a una soldado latina en Fort Hood, la misma base militar del caso Vanessa Guillén