Acusan a pareja de Missouri de encerrar, golpear y dejar morir de hambre a sus tres hijos en una casa “inhabitable”

Una visita de seguimiento por parte de funcionarios escolares terminó revelando una situación de extrema negligencia y violencia doméstica en O’Fallon, Missouri. Las autoridades acudieron al hogar de Amberly Britton y Mark Myers luego de que uno de los niños apareciera en la escuela con un corte significativo que nunca fue explicado.

Al ingresar a la residencia, según documentos de acusación citados por medios locales, los investigadores encontraron un ambiente insalubre: olor penetrante a orina, suciedad acumulada, colchones sin ropa de cama y ausencia total de calefacción. Los armarios y el refrigerador estaban cerrados con llave, dejando en evidencia que los niños no tenían acceso constante a los alimentos.

La policía calificó la vivienda como “inhabitable”.

Hambre extrema, golpes y encierro

Los testimonios de los tres menores revelaron un patrón constante de maltrato. Una de las niñas, de 13 años, declaró que había llegado a vomitar por hambre severa, y que, en lugar de recibir asistencia, fue golpeada. Otro de los niños relató que era encerrado en su habitación durante largos períodos y que los castigos físicos incluían golpes con cinturones, paletas y objetos diversos.

Los menores también explicaron que se veían obligados a cuidarse solos, incluso levantarse, preparar su comida y alistarse para ir a la escuela, debido a que los adultos pasaban largos periodos dormidos y no los supervisaban.

Las declaraciones de causa probable señalan que los niños habían sido advertidos por sus padres de “no hablar nunca” sobre lo que ocurría dentro del hogar.

Presencia de metanfetamina y adultos evasivos

Durante la investigación, los agentes también hallaron una “gran cantidad” de metanfetamina en la casa. Los documentos judiciales indican que Britton y Myers se mostraron repetidamente evasivos cuando se les solicitó someterse a pruebas de drogas, alegando que “no podían” realizarlas.

Pese a recibir advertencias y oportunidades para corregir los riesgos de seguridad, no se realizaron mejoras significativas, afirman los investigadores.

Ambos adultos, lejos de mostrar responsabilidad o remordimiento, culparon a los propios niños por las condiciones del hogar y el abuso sufrido.

Cargos y antecedentes penales

Amberly Britton y Mark Myers fueron acusados cada uno de tráfico de drogas en segundo grado y tres cargos de poner en peligro el bienestar de un niño en primer grado.

Los antecedentes de la pareja agravan el caso. Britton ya había sido condenada por cinco cargos previos relacionados con poner en peligro el bienestar de un menor. Mientras que Myers tiene un historial que incluye violación legal, no registrarse como delincuente sexual y posesión de sustancias controladas.

Los menores fueron retirados del hogar y se encuentran ahora bajo protección estatal.

Sigue leyendo:

–Soldado de origen latino hallada muerta en un contenedor de basura de una base en Missouri

–Familiares exigen respuestas por la muerte de la soldado latina Sarah Roque en una base de Missouri

–Hallan muerta a una soldado latina en Fort Hood, la misma base militar del caso Vanessa Guillén