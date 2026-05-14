Pareja de Michigan se declaró culpable de encerrar a sus hijos adoptivos en jaulas para perros

Una pareja de Michigan, acusada de confinar a sus hijos adoptivos en jaulas para perros y con una camisa de fuerza casera, se declaró culpable de los cargos de abuso infantil.

Jessica Klimp, de 45 años, se declaró culpable de dos cargos de abuso infantil en primer grado contra dos de sus hijos adoptivos, según un comunicado de prensa de la oficina de la fiscal general de Michigan, Dana Nessel. Su esposo, Jason Klimp, de 47 años, ya se había declarado culpable en marzo de dos cargos de abuso infantil en primer grado.

La pareja, originaria de Cadillac, Michigan, tiene cuatro hijos adoptivos y cuatro hijos biológicos, según el comunicado. Las acusaciones presentadas por la fiscalía involucran a los hijos adoptivos; las autoridades no han alegado públicamente abuso contra los hijos biológicos.

Las autoridades indicaron que la investigación comenzó en febrero de 2024, mientras la familia se hospedaba en una casa alquilada en Tennessee, donde uno de los niños adoptivos fue hospitalizado con deshidratación y desnutrición severas.

Una investigación posterior reveló que dos de los niños adoptados presentaban un peso muy bajo, solo se les alimentaba con comida líquida y su acceso a las comidas estaba supervisado, según la fiscalía.

Tras la hospitalización del niño, la Policía Estatal de Michigan ejecutó una orden de registro en la casa de la pareja en el condado de Wexford, donde los investigadores descubrieron una camisa de fuerza casera, alarmas de seguridad instaladas en la puerta de un dormitorio y jaulas para perros que aparentemente se habían utilizado para confinar a los niños.

“Los niños merecen crecer en un hogar lleno de amor y libre de abusos”, declaró Nessel. “La crueldad que sufrieron estos niños es desgarradora, y aunque ningún resultado puede borrar el trauma, espero que estas condenas brinden una sensación de justicia y sanación”.

Jason será sentenciado el 16 de junio, mientras que la fecha de sentencia de Jessica aún no se ha fijado.

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