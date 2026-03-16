Niñera condenada en Virginia por dejar pasar hambre a una niña pequeña, encerrarla en una caja y golpearla

Una niñera de 21 años fue condenada a prisión después de que un tribunal revisara horas de grabaciones que mostraban abuso, negligencia y maltrato contra una niña pequeña a la que debía cuidar en Bedford County, Virginia.

La acusada, Carly Webb, fue sentenciada inicialmente a nueve años de prisión en el Bedford County Circuit Court. Sin embargo, el juez James Updike Jr. suspendió la mayor parte de la condena, por lo que finalmente deberá cumplir 12 meses de cárcel y tres años de libertad condicional.

Webb fue declarada culpable de 17 cargos relacionados con abuso infantil, ocurridos entre octubre de 2023 y enero de 2024.

Videos mostraron abandono y maltrato reiterado

Durante el juicio, la fiscalía presentó múltiples grabaciones que mostraban el comportamiento de la niñera mientras cuidaba a la niña, que tenía menos de dos años.

De acuerdo con el medio Law & Crime, las cámaras captaron a Webb dejando a la menor sin comida ni agua durante largos periodos, incluso hasta 20 horas seguidas dentro de su cuna.

También se observó cómo la niñera tiraba la comida preparada para la niña y comía frente a ella mientras estaba hambrienta.

Las grabaciones también mostraron otros episodios de maltrato.

Según reportes citados en el proceso judicial, Webb fue vista golpeando, gritando e insultando a la menor, además de fingir dispararle con una pistola de juguete.

En otro momento, incluso encerró a la niña dentro de una caja, de acuerdo con las pruebas presentadas por la fiscalía.

El juez calificó el caso como uno de los más impactantes que ha visto, señalando que era la primera vez que observaba un proceso por abuso infantil con una cantidad tan grande de evidencia en video.

La niñera pidió perdón en el tribunal

Durante la audiencia, Webb lloró y se dirigió a los padres de la niña para pedir disculpas.

“Le fallé por completo en esa responsabilidad. Fue terrible. Estuve totalmente equivocada”, dijo ante el tribunal.

También afirmó que entiende la indignación de la familia y que no merece ser perdonada.

La fiscal Stacey Stickney criticó duramente las acciones de la acusada durante el proceso.

Según la funcionaria, Webb “sometió al bebé a un infierno día tras día, semana tras semana, mes tras mes”.

Las autoridades también indicaron que la niñera ocultó el abuso a la familia, lo que permitió que el maltrato continuara durante meses.

Webb deberá presentarse en prisión en menos de una semana y, para mantener la suspensión de ocho años de su sentencia, deberá mantener buena conducta durante los próximos nueve años.

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