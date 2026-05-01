Chino Huerta no quiere perderse el Mundial al regresar a los entrenamientos del Anderlecht

César Huerta es quizá el único integrante de la “Legión Extranjera” que tiene menos opciones de ser convocado por Javier Aguirre al Mundial 2026 después de la larga ausencia que tuvo en la alineación del Anderlecht por un problema de pubitis que le permitió regresar a los entrenamientos hasta este jueves.

Por esa razón, al regresar a las prácticas del equipo belga, el delantero mexicano se mostró ilusionado de poder alcanzar su sueño de participar en el Mundial, por lo cual tratará de pisar el acelerador en el tiempo que resta para que el técnico de México dé a conocer la lista final el próximo 1 de junio.

🟣 De Mexicaan César Huerta heeft de groepstrainingen hervat. Trainer Jeremy Taravel laat vandaag weten dat het de bedoeling is dat Huerta dit seizoen nog in actie komt voor #Anderlecht. pic.twitter.com/Cvqo7odLoR — Update (@rscaupdate) April 30, 2026

El extremo mexicano retomó la actividad después de recibir el alta médica con el claro objetivo del ‘Chino’ de recuperar su mejor forma para convencer a Javier Aguirre de incluirlo en la lista definitiva para el Mundial.

Huerta tiene en contra que su ausencia es casi de medio año por el persistente problema de pubalgia que lo alejó de las canchas de manera abrupta y que en unas semanas pareció que lo dejaba tranquilo y en otras recaía, al grado de que el equipo sugirió un procedimiento quirúrgico, pero al final se decidió por la rehabilitación, al igual que alejó del terreno de juego a Gilberto Mora de los Xolos Tijuana.

A favor de Huerta está que el medio RSCA reportó que el atacante mexicano ya entrena a la par de sus compañeros y que podría ser tomado en cuenta por el técnico Jeremy Taravel, con la finalidad de tener minutos en el terreno de juego en una gran noticia para los planes del llamado “Chino”.

Huerta no las ha tenido todas consigo en su periplo europeo, pues desde el 2024 ha disputado 33 partidos con cinco goles y tres asistencias que le empezaron a generar minutos y confianza del cuerpo técnico del equipo hasta que llegó la lamentable noticia de la pubalgia.

César deberá meterle alma, vida y corazón a su etapa de regreso, pues hasta el momento los jugadores perfilados para ser convocados de la Legión Extranjera le llevan cierta ventaja, aunque su caso parece similar al de Santiago Giménez en el AC Milan, Edson Álvarez en el Fenerbahçe y Luis Chávez en el Dínamo de Moscú, que tuvieron que superar lesiones y ahora luchan por un sitio en el Mundial.

Seguir leyendo:

– Chino Huerta recayó de su lesión y el Mundial depende casi de un milagro

– Gilberto Mora, “Chino” Huerta y Rodrigo Huescas ven lejos el Mundial 2026

– El “Chino” Huerta acaba con los rumores en el Anderlecht











