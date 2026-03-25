Chino Huerta recayó de su lesión y el Mundial depende casi de un milagro

César Huerta, delantero de la selección de México, se encuentra a un paso de quedarse fuera de la lista mundialista del técnico Javier Aguirre en virtud de que sufrió una recaída de la intervención quirúrgica de pubis para corregir una dolencia que le ha impedido jugar desde octubre pasado.

De acuerdo a los últimos reportes del Anderlecht, Huerta tuvo que ser sometido a otra pequeña intervención quirúrgica para corregir nuevas molestias y esto provocó que la rehabilitación se retrase más de lo planeado y que su regreso a las canchas esté proyectado para principios de mayo.

Se aleja el Mundial para César ‘Chino’ Huerta ⚽️🤕💔https://t.co/t7wyP7zGUZ — AS México (@ASMexico) March 25, 2026

El último partido para Huerta fue el 28 de octubre; salió de cambio al segundo tiempo del duelo de 16avos de final de la Copa de Bélgica ante Ninove, incluso anotó en aquella ocasión y a partir de ese momento, se ha generado un calvario en el presente del exjugador de las Chivas y los Pumas de la UNAM.

Posteriormente, el cuadro belga indicó que sería sometido a una operación para su lesión en la pelvis; se esperaba que el tiempo de inactividad fuera de entre seis a ocho semanas; ahora se han cubierto cuatro meses al respecto.

La baja de Huerta se une a la de Marcel Ruiz del Toluca, Gilberto Mora, Luis Malagón del América, Edson Álvarez, Luis Chávez, Alexis Vega, Santiago Giménez, que han quedado descartados o está en duda su participación en el Mundial, lo cual tiene con el alma en un hilo al técnico Javier Aguirre para armar al grupo definitivo que debutará el próximo 11 de junio contra Sudáfrica en el Estadio Azteca.

ALARMAS CON EL CHINO 🚨



César Huerta fue operado nuevamente por problemas de pubalgia y su regreso se retrasaría hasta mayo.



La situación preocupa a Javier Aguirre, ya que su presencia en el Mundial queda en duda. 😕⚽ pic.twitter.com/ihMkDxTNua — CRACKS MX (@mx_cracks) March 23, 2026

La única señal de vida que ha dado el delantero del Anderlecht es una publicación en redes sociales felicitando a quien sería su hermano menor, pero en la cuestión futbolística no hay alguna novedad respecto a su evolución.

Por lo pronto, quedó fuera de la convocatoria para los partidos contra Portugal y Bélgica el 28 y 31 de marzo, que será la última en el calendario oficial de la FIFA antes del debut mundialista en junio próximo.

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