Despiden al entrenador de Chino Huerta en el Anderlecht

El RSC Anderlecht anunció este domingo la destitución de su entrenador, el albanés Besnik Hasi, luego de confirmarse el mal momento deportivo del equipo con la derrota por 2-0 ante el Standard de Lieja en la más reciente jornada de la liga belga. La decisión llega en un contexto de resultados irregulares y presión creciente sobre el cuerpo técnico, en una temporada que no ha cumplido con las expectativas del club bruselense.

“El RSC Anderlecht ha finalizado su colaboración con el entrenador Besnik Hasi. El club agradece a Besnik Hasi su compromiso y dedicación. Edward Still se hará cargo temporalmente del primer equipo, a la espera del nombramiento de un nuevo entrenador jefe”, informó la institución en un breve comunicado difundido a través de sus canales oficiales. Por ahora, Still asumirá de manera interina mientras la directiva define al próximo responsable del banquillo.

Hasi, de 54 años, transitaba la segunda temporada de su segundo ciclo al frente del Anderlecht. El equipo marcha cuarto en la Jupiler Pro League, a trece puntos del líder Royale Union Saint-Gilloise, y acumulaba una racha de cinco partidos consecutivos sin conocer la victoria, una secuencia que terminó por precipitar su salida.

El contexto deportivo y la situación de Chino Huerta

La destitución del técnico se produce en un momento sensible también para César “Chino” Huerta, uno de los futbolistas más seguidos del plantel. El delantero mexicano sufrió a finales de 2025 una lesión de pelvis, considerada de gravedad moderada pero delicada debido a la importancia de la zona para el movimiento y la estabilidad corporal. De acuerdo con la información médica disponible, el tiempo estimado de recuperación para este tipo de dolencias suele oscilar entre cuatro y ocho semanas, dependiendo de la evolución de la inflamación.

La ausencia de Huerta ha sido un factor adicional en un equipo que ha tenido dificultades para encontrar regularidad en su funcionamiento ofensivo. Aunque el club no ha detallado fechas exactas para su regreso a la competencia, el seguimiento a su recuperación es constante, tanto por parte del Anderlecht como desde el entorno de la selección mexicana.

Huerta figura como una de las opciones que maneja el seleccionador Javier Aguirre de cara a futuras convocatorias. El atacante aparece en el radar rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá. Su estado físico y continuidad en el tramo final de la temporada europea serán claves para mantenerse en consideración.

Mientras tanto, Anderlecht inicia una nueva etapa en busca de estabilidad deportiva. El club deberá definir en las próximas semanas al entrenador que asuma el desafío de encaminar al equipo en la recta final del campeonato, con el objetivo de asegurar posiciones de competencia europea y recuperar protagonismo a nivel local.

