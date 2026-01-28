Guillermo Ochoa sería convocado por Javier Aguirre para enfrentar a Portugal

Guillermo Ochoa volvería a estar de nuevo en el radar de la selección mexicana. “Memo” tendría una nueva oportunidad para luchar por un cupo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026. Ochoa jugaría ante Portugal en el mes de marzo.

Desde noviembre de 2024, Guillermo Ochoa no ha jugado un partido bajo el arco de la selección mexicana. En aquel encuentro recibió 2 goles en la derrota de México 2-0 contra Honduras por los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

“Memo” tiene 8 partidos sin ser convocado por Javier Aguirre. Todo parecía indicar que Guillermo Ochoa se perdería su cupo en el Mundial de 2026. Sin embargo, según informaciones de Alejandro de la Rosa, el cuerpo técnico sigue los pasos del veterano arquero mexicano

“Me cuentan de adentro, del seno de la selección, que ven a todos los jugadores seleccionables, incluso a Memo, sí le hacen seguimiento“, informó De la Rosa para Línea de Cuatro.

El reporte señala que Guillermo Ochoa estaría en la lista de El Tri para los partidos de marzo. La selección mexicana enfrentará a Portugal el 28 de marzo en el Estadio Banorte; tres días después se medirán a Bélgica en el Estadio Soldier Field de Chicago. “Memo” estaría presente.

“De lo que ve o percibe, de lo que se habla, esta persona piensa que va a venir en marzo, que va a ser convocado y ahí se va a decidir su futuro, que no nos sorprenda que, para el partido ante Portugal y Bélgica, Memo Ochoa aparezca en la convocatoria para la Fecha FIFA”, agregó.

Guillermo Ochoa en Chipre

El veterano guardameta de 40 años acumula 17 partidos con el AEL Limassol de Chipre en esta campaña. Guillermo Ochoa ha recibido 22 goles y ha dejado su portería imbatida en 6 ocasiones. El conjunto de Chipre marcha en el puesto 7 del torneo (14 equipos). “Memo” es titular indicutible en el club.

