El “Tala” Rangel le da un espaldarazo a Guillermo Ochoa

En la selección mexicana existe una gran duda sobre el arco. Guillermo Ochoa está teniendo algunos méritos en Chipre como para ser tomado en cuenta por Javier Aguirre. El puesto en el arco de El Tri no está seguro. Pero Raúl Rangel, uno de los candidatos a ese puesto, considera que “Memo” debe estar en la lista por su aporte en los vestuarios.

Raúl Rangel parece haber ganado algunos puntos con Javier Aguirre después de la última jornada de amistosos. El guardameta de las Chivas de Guadalajara dejó su portería imbatida en los dos encuentros: 0-1 contra Panamá y 0-1 contra Bolivia. El “Tala” mantuvo el cero en el arco y selló el triunfo de El Tri.

Al ser cuestionado sobre la presencia de “Memo” en el Mundial, Raúl Rangel cree que debe ser uno de los convocados. Guillermo Ochoa también jugaría un papel fundamental en la confianza de los demás jugadores.

“Por lo que logró en selección, sí lo pondría. Le tengo un respeto y una estima muy grande (…). Nos dio mucha seguridad tenerlo por la experiencia“, dijo el guardameta de las Chivas de Guadalajara.

¡Inesperado pero cierto! ⚽ Raúl ‘Tala’ Rangel llenó de elogios al veterano Memo Ochoa y aseguró que el surgido del América tiene todo lo necesario para ser uno de los tres guardametas del Tricolor en el #Mundial2026 https://t.co/RfCbbGCNMN — La Razón de México (@LaRazon_mx) January 24, 2026

Guillermo Ochoa en Mundiales

Desde el Mundial de Brasil 2014, Guillermo Ochoa se ha apoderado del arco mexicano. “Memo” tiene 11 partidos consecutivos bajo el arco de El Tri en Copas del Mundo. Ochoa ha recibido 12 goles y ha mantenido su portería imbatida en 3 encuentros. La experiencia del guardameta del AEL Limassol es lo que lo mantiene con vida en la competencia por un cupo entre los convocados al Mundial de 2026.

Javier Aguirre fue cuestionado sobre este puesto dentro de su plantilla. El “Vasco” destacó que va a ser muy relevante lo que él pueda ver en los entrenamientos. Aguirre no solo se centrará en las cualidades físicas. Hay un factor personal y de carácter que tomará en cuenta.

“De todos los puestos, el del portero es el más específico, y muchas veces el entrenamiento te dicta muchas cosas como la técnica, la conducta, la actitud, la velocidad, la reacción, la fuerza en las piernas, la agilidad, la personalidad misma“, dijo el seleccionador mexicano.

