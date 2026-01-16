Miguel Herrera cree que Guillermo Ochoa debe ser titular en el Mundial

La selección mexicana sigue teniendo una gran incógnita antes del Mundial de 2026. Aún se desconoce quién puede ser el arquero titular de El Tri en la Copa del Mundo. Miguel Herrera, exseleccionador, considera que ese puesto le pertenece a Guillermo Ochoa.

Esta es una decisión que ha generado debate. En el fútbol azteca hay quienes consideran que la titularidad de la portería mexicana debe ser entregada a Ángel Malagón o Raúl Rangel. Pero el “Piojo” considera que ese puesto le pertenece a Guillermo Ochoa por toda su experiencia.

“Para mí, como Miguel Herrera, y por los mundiales que ha hecho, Guillermo Ochoa tiene que ser el portero titular de la selección mexicana en esta Copa del Mundo… Homenajes en la selección mexicana no se dan, sólo en amistosos, no en Mundiales”, dijo Herrera.

¿¡OCHOA EL TITULAR!? 🤯



Para Miguel Herrera no hay ningún tipo de dudas, Memo debe ser el arquero de la selección en la próxima copa del mundo 👀



Dice que ningún arquero se le acerca en el nivel 😱



Acá sus declaraciones 👇🏼 https://t.co/GNj5bTKmzz pic.twitter.com/fUUKyjMtSD — Esto en Línea (@estoenlinea) January 14, 2026

Miguel Herrera considera que otro guardameta tiene la oportunidad en sus manos. El “Piojo” cree que Raúl Rangel puede ganarse el derecho de disputar minutos en la Copa del Mundo, pero todo depende de su participación con las Chivas en el Clausura 2025 de la Liga MX.

“Si el Tala Rangel hace un gran torneo, es el único que puede ser titular que no sea Memo (…) Memo va a estar en el Mundial”, agregó Herrera. Curiosamente, Rangel ha tenido una gran actuación en sus primeros dos partidos de la temporada con el Rebaño Sagrado. El Tala no ha recibido goles.

Guillermo Ochoa en los Mundiales

El guardameta de 40 años tiene una gran experiencia en Mundiales. Guillermo Ochoa ha estado presente con México en las Copas del Mundo con México desde Alemania 2006. Sin embargo, su primera titularidad fue en Brasil 2014 en la victoria 1-0 contra Camerún.

Desde entonces “Memo” ha disputado 11 partidos en Mundiales. El exguardameta de las Águilas del América tiene 990 minutos ininterrumpidos defendiendo el arco de El Tri. En la máxima cita mundialista Ochoa ha recibido 12 goles y ha dejado su portería imbatida en 4 ocasiones.

