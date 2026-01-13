Marcelo Flores habría desistido de la selección mexicana

Marcelo Flores inició con el pie derecho el Clausura 2026 con los Tigres de la UANL. El delantero nacido en Georgetown, Canadá, marcó un doblete que le dio el triunfo al conjunto felino. Flores ha representado a México, pero sus intenciones parecen ser otras de cara al Mundial de 2026.

El “Chelo” inició motivado el Clausura 2026. El futbolista de 22 años marcó al minuto 49 y al minuto 77 en la victoria 1-2 de los Tigres de la UANL sobre el Atlético San Luis en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez.

A pesar de que Flores ha disputado partidos con las inferiores de la selección mexicana, y también con la selección mayor, las fuerzas del “Chelo” estarían centradas en Canadá. Jesse Marchs, seleccionador del conjunto canadiense, convocó a Flores a un campamento con la selección. La concentración se realizará en Irvine, California, del 8 al 18 de enero.

Esta concentración finalizará con un partido amistoso contra la selección de Guatemala de Luis ternado Tena. Este partido se disputará el 17 de enero en el Estadio BMO de Los Ángeles, California. Marcelo Flores podría ganarse la confianza del experimentado Marchs.

Apunta a Canadá

Guido Pizarro, entrenador de los Tigres de la UANL, ofreció pistas sobre los planes de Marcelo Flores. El joven estratega del conjunto felino tiene a Flores todos los días en su club. Pizarro puede conocer las pretensiones de su futbolista y, en unas declaraciones post partido, le deseó un buen torneo a su jugador para que sea convocado por Canadá.

“Marcelo hizo un gran partido, tiene mucha decisión. Creo que en este semestre creo que va a dar un paso importante dentro del equipo y ojalá que lo podamos ayudar para que él integre en la lista de Canadá. Está trabajando para eso. Se ve el día a día, se ve como ha jugado. Ojalá que lo podamos seguir aprovechando”, dijo Pizarro.

Sin embargo, esta puede ser una jugada mediática estratégica de parte del entrenador de los Tigres. Marcelo Flores ha tenido una mayor participación con la selección mexicana. Estas declaraciones pueden interpretarse como un “llamado de atención” dentro del universo de El Tri para que no pierdan a esta pieza.

Marcelo Flores scored a brace last night in a 2-1 win for Tigres UANL over Atlético San Luis, and his manager Guido Pizarro is hoping a CanMNT 🇨🇦 roster spot follows suit 😎



"Hopefully we can get him included in Canada's squad. He's working for that." pic.twitter.com/h1IiZY8ETm — OneSoccer (@onesoccer) January 12, 2026

Convocados de Canadá

Porteros: Luka Gavran (Toronto FC) y James Pantemis (Portland Timbers)

Defensas: Noah Abatneh (Atlético Ottawa), Zorhan Bassong (Kansas City), Matteo de Brienne (GAIS), Richie Laryea (Toronto FC), Jankeele Marshall-Rutty (CF Montreal), Kamal Miller (Portland Timbers), Ralph Priso (Vancouver Whitecaps), Joel Waterman (Chicago Fire).

Mediocampistas: Jeevan Badwal (Vancouver Whitecaps), Mathieu Choiniere (Los Angeles FC), Jayden Nelson (Austin FC), Marcelo Flores (Tigres), Shola Jimoh (Inter Toronto), Jonathan Osorio (Toronto FC), Jacob Shaaffelburg (Los Ángeles FC).

Delanteros: Tiago Coimbra (Wanderers FC), Rayan Elloumi (Vancouver Whitecaps), Jacen Russell. Rowe (Columbus Crew).

