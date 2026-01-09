Diego Reyes le envía un mensaje a El Tri antes del Mundial de 2026

La selección mexicana está a pocos meses de iniciar su camino en el Mundial de 2026. La Copa del Mundo se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá. Diego Reyes considera que esta es una gran oportunidad para que El Tri de un golpe sobre la mesa.

El defensor de los Gallos Blancos de Querétaro considera que Javier Aguirre tiene a su disposición una buena plantilla para pelear por cosas importantes en el Mundial.

“Yo no los conozco personalmente. A mí me gusta mucho la generación, pero internamente no sé cómo sean, pero puedo hablar de lo que veo desde fuera. Considero que es una generación con mucha capacidad que pueden llegar muy lejos si se lo proponen y más si es en nuestro país“, dijo Reyes en una entrevista con TUDN Radio.

Diego Reyes considera que los futbolistas mexicanos deben aprovechar el factor de la localía en la Copa del Mundo. A pesar de la gran presión que tienen a sus espaldas, Reyes recalcó que no deben sobre pensar y preocuparse en exceso durante el torneo. Los futbolistas también pueden disfrutar de esta experiencia.

“Tienen que aprovechar la oportunidad que tendrán de jugar un Mundial en nuestro país, que cualquier futbolista profesional quisiera hacerlo y ellos tienen la gran oportunidad de estar ahí. Que disfruten, tienen una gran responsabilidad pero no deja de ser fútbol”, agregó.

Raúl Jiménez es clave

En el ataque del Fulham, Raúl Jiménez ha comenzado a despertarse. En los últimos cinco partidos del Fulham, Jiménez ha marcado tres goles y ha concedido una asistencia. Es prioritario que el atacante azteca llegue en un buen nivel a la Copa del Mundo. La principal carta ofensiva de Javier Aguirre en el Mundial.

“Hizo gol contra el Chelsea, no es poca cosa. La Premier es una de las mejores ligas del mundo. Considero que es un gran jugador y tiene todas las armas para hacer un gran Mundial”, dijo Reyes.

Grupo de México en el Mundial de 2026

