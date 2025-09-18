Diego Reyes tenía un mal prejuicio de Carlos Vela

Carlos Vela fue uno de los futbolistas más representativos del fútbol mexicano. El “Bombardero” tuvo un gran estatus en el fútbol de Europa por su paso por la Real Sociedad. Diego Reyes coincidió con Vela en el conjunto español y sobre la marcha cambió la perspectiva que tenía sobre su compatriota.

Durante el podcast Re-Portero, conducido por el exguardameta Yosgart Gutiérrez, Diego Reyes reconoció que tenía prejuicios sobre Carlos vela sin siquiera conocerlo. Reyes creía que el “Bombardero” era un futbolista difícil.

“Yo lo veía en la tele y pensaba que era una persona difícil, m*món por no decirlo, pero cuando llego me topo a una persona increíble en todos los aspectos: alguien alegre, que disfruta, que vive el fúbol diferente, que piensa el fútbol diferente, que tiene un talento impresionante, lo hace de manera muy sencilla”, dijo el defensor azteca.

Carlos Vela y Diego Reyes coincidieron en la Real Sociedad. El defensor azteca fue cedido al conjunto español, proveniente del Porto, en 2014; Carlos Vela permanecía en la Real desde 2011. Ambos jugadores jugaron juntos hasta 2018.

Carlos Vela en la Real Sociedad

Antes de que Diego Reyes coincidiera con Carlos Vela en el vestuario, el “Bombardero” ya tenía varias temporadas en la Real Sociedad. Vela ya era un futbolista consagrado en el balompié español y de grandes reconocimientos en el fútbol local.

En el momento en el que Reyes llegó a la Real Sociedad, Carlos Vela era un futbolista que había disputado 194 partidos con el conjunto español. El “Bombardero” también había marcado 62 goles y concedido 39 asistencias. Los números de Vela hicieron que Reyes viera a su compatriota como un jugador difícil de sobrellevar, pero después de 4 temporadas junto a él pudo cambiar su percepción.

