John Cornyn augura que Donald Trump padecerá los dos años más miserables de su vida

John Cornyn, senador por Texas, anticipa un resultado desastroso para su partido en las elecciones intermedias y en consecuencia eso provocará que en los años restantes a la presidencia de Donald Trump resulten muy complicados tanto para él como para los estadounidenses.

Durante una entrevista concedida al diario The New York Times, el republicano de 74 años advirtió que el Senado enfrentará un período turbulento debido a que un sector de la población no está satisfecho con la situación del país y eso podría reflejarse a la hora de votar colocando a Trump en una posición complicada.

“No lo digo con ningún deseo de venganza; simplemente creo que así van a ser las cosas. Creo que va a vivir los dos últimos años más miserables de su vida, porque noviembre va a ser un desastre”, aseguró.

John Cornyn da por descartada la posibilidad de que la situación del país tienda a mejorar. (Crédito: Ashley Landis / AP)

El exjuez asociado de la Corte Suprema de Texas había sido leal a las ideas de Donald Trump tras el ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021, pero recientemente el mandatario de la nación le dio la espalda en las primarias y respaldó a Ken Paxton, fiscal general texano, en la disputa por el escaño que ocupa en el Senado, lo cual el resultó decepcionante.

“Nunca habrá nada que le parezca suficiente, salvo una obediencia ciega y absoluta a todo lo que él quiera, pero, obviamente, ese no es el papel que se le debe dar a un senador, sobre todo en lo que respecta al control y el equilibrio de poderes”, externó.

Lejos de ver una mejoraría en el país, el senador Cornyn vislumbra un panorama más complejo, pues si los demócratas recuperan el control del Congreso, contempla que Trump se enfrentaría a un tercer juicio político con la posibilidad de ver truncados los compromisos asumidos durante su etapa de campaña que le permitieron gobernar al país por segunda ocasión.

“Esto va a complicar las cosas, sin duda las hará más caras en todo el país”, enfatizó.

A menos cinco meses de que la población vuelva a las urnas, la proyección de algunos analistas políticos es que el Partido Demócrata podría arrebatarles a los conservadores al menos el Senado y entonces la carrera rumbo a las elecciones presidenciales de 2028 tendería a hacerse más equilibrada.

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