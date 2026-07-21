España y Argentina vuelven a negociar la Finalissima: qué falta para que se juegue el partido más esperado

España y Argentina podrían volver a enfrentarse pocos meses después de disputar la final del Mundial 2026. La posibilidad de recuperar la Finalissima, cancelada en marzo por la crisis en Medio Oriente y la falta de una fecha alternativa, regresó a la mesa de negociación.

Las conversaciones para organizar el encuentro ya comenzaron, según informó este martes Cadena SER. Sin embargo, ni UEFA, ni CONMEBOL, ni las federaciones de España y Argentina anunciaron oficialmente un nuevo acuerdo. Tampoco existe por ahora una fecha o sede confirmada.

El partido enfrentaría al campeón de la Eurocopa 2024 con el ganador de la Copa América 2024. Pero el contexto cambió desde que ambos equipos obtuvieron esos títulos: España acaba de consagrarse campeona del mundo tras vencer 1-0 a Argentina en la final disputada el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

La Finalissima ofrecería así una revancha inmediata entre las dos selecciones que dominaron el último ciclo internacional y volvería a reunir en una misma cancha a Lionel Messi y algunas de las principales figuras de la nueva generación española.

España llegaría a la Finalissima con el título de campeón del Mundo 2026. Crédito: Ashley Landis | AP

La Finalissima fue cancelada en marzo

El encuentro estaba programado originalmente para el viernes 27 de marzo de 2026 en el estadio Lusail de Qatar. UEFA había confirmado la sede, la fecha y el horario en diciembre de 2025.

El plan se derrumbó tres meses después. El 15 de marzo, UEFA anunció que el partido no podía jugarse en Qatar debido a la situación política y de seguridad en Medio Oriente. La organización también explicó que España no tenía fechas disponibles para trasladarlo a otro momento del calendario internacional.

CONMEBOL confirmó ese mismo día la cancelación. El organismo sudamericano sostuvo que no había sido posible alcanzar un acuerdo definitivo y señaló que la alternativa de fecha propuesta no había sido aceptada.

La Real Federación Española de Fútbol, por su parte, aseguró que había ofrecido distintas posibilidades junto con UEFA, pero que las condiciones impedían sostener el encuentro.

Por qué volvió a hablarse del partido

La final del Mundial volvió a colocar el duelo España-Argentina en el centro de la escena. De acuerdo con Cadena SER, Qatar mantiene su interés en organizar la Finalissima y conserva los derechos relacionados con el evento. La FIFA también vería con buenos ojos que el partido pueda finalmente celebrarse.

Una de las posibilidades analizadas sería disputar el encuentro en noviembre de 2026. Esa alternativa, sin embargo, todavía enfrenta un problema importante: España debe cumplir compromisos de la UEFA Nations League durante esa ventana internacional.

La selección española tiene previstos partidos ante República Checa e Inglaterra, lo que reduce considerablemente el margen para incorporar otro encuentro de máxima exigencia.

Argentina también deberá reorganizar su calendario después del Mundial y definir la continuidad de varias piezas centrales de su proyecto deportivo.

Lionel Messi se quedó a las puertas de ganar una segunda Copa del Mundo. Crédito: Stephanie Scarbrough | AP

¿Cuándo se jugaría España vs. Argentina?

Por ahora no existe una respuesta oficial. La posibilidad de noviembre aparece como una opción dentro de las conversaciones, pero todavía no ha sido aprobada. Para que el encuentro pueda realizarse será necesario compatibilizar los calendarios de UEFA y CONMEBOL, encontrar una sede disponible y conseguir el acuerdo de las dos federaciones.

También deberá definirse si Qatar continúa como anfitrión. El estadio Lusail había sido elegido para la fecha original y es el escenario donde Argentina ganó la Copa del Mundo de 2022.

¿Messi jugaría la Finalissima?

Esa es otra de las grandes incógnitas. Lionel Messi, de 39 años, todavía no confirmó hasta cuándo continuará en la selección argentina. El capitán acaba de disputar el Mundial 2026 y publicó un mensaje en el que expresó su dolor por la derrota frente a España, pero no anunció una decisión sobre su futuro internacional.

El encuentro también podría depender de la continuidad de Lionel Scaloni. El entrenador argentino afirmó que su contrato termina en diciembre de 2026 y dejó abierta la discusión sobre una eventual renovación.

Emiliano “Dibu” Martínez, otra de las figuras de la etapa más exitosa de Argentina, también sembró dudas sobre su continuidad después de la final mundialista.

La eventual presencia de Messi aumentaría el interés deportivo y comercial del encuentro. Pero, como sucede con la fecha y la sede, todavía no existe ninguna confirmación.

Argentina es el último campeón de la Finalissima

La edición más reciente se disputó el 1 de junio de 2022 en el estadio de Wembley, en Londres. Argentina venció 3-0 a Italia con goles de Lautaro Martínez, Ángel Di María y Paulo Dybala.

Ese partido marcó el regreso de la competencia que enfrenta a los campeones de Sudamérica y Europa. Antes se había jugado bajo el nombre de Copa Artemio Franchi en 1985 y 1993.

La siguiente edición debía enfrentar a Argentina con España, campeones continentales en 2024. La cancelación de marzo dejó el torneo suspendido, pero no eliminó el interés de los organizadores.

La final del Mundial 2026 agregó ahora un nuevo atractivo: si finalmente se concreta, la Finalissima ya no será solo un duelo entre campeones continentales. También será la revancha de la final que España acaba de ganar en Nueva Jersey.

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