“¡Ay, cabrón!”, expresó “El Mayo” Zambada previo a su sentencia de cadena perpetua

NUEVA YORK.- Con más de 30 agentes federales de investigación sobre el crimen organizado, incluido el administrador de la DEA, Terry Cole, el exlíder del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, recibió cadena perpetua como sentencia, además de la orden de decomisarle $15,000 millones de dólares.

La audiencia comenzó pasadas las 10:30 a.m. de este lunes, luego de que ingresara a la sala el juez Brian Cogan, seguido de Zambada –escoltado por dos agentes federales– vestido de color caqui y naranja. “Buenas tardes”, dijo Zambada, como perdido en el tiempo.

Luego, el originario de Sinaloa, México, se dirigió al lugar asignado, en medio de su abogado principal, Frank Pérez, y un asistente legal. “¡Ay, cabrón!”, se logró escuchar decir a Zambada mientras se sentaba. Quizás fue por algún dolor en una de sus piernas, que lo obliga a renquear y caminar lentamente.

El traductor colocó en el oído el aparato que le permitiría a Zambada escuchar la audiencia en español, pero las primeras intervenciones del juez Cogan no fueron claras para él. “No le entendí muy bien”, expresó. El juez pidió que se aseguraran que pudiera entender el procedimiento judicial. “Puede hablar más lento”, indicó Zambada. Su abogado le dio algunas indicaciones y luego el acusado indicó que todo estaba correcto para continuar.

El juez Cogan recordó que la defensa y los fiscales habían emitido sus sugerencias de sentencia, por lo que pidió establecer tales posturas en la audiencia pública. Frank Pérez tuvo primero la palabra y quiso aclarar que su cliente se declaró “culpable”, pero que “no está cooperando” con fiscales federales para declarar contra algún otro criminal o contra “oficiales mexicanos”. Además de recordar que Zambada reconoce la jurisdicción de la Corte de Distrito Este de Nueva York, con sede en Brooklyn, donde enfrenta acusaciones.

En la mesa, los 12 fiscales liderados por Francisco Navarro escuchaban la postura sobre el acusado, no agregaron mucho a su memorando, el cual fue básicamente aceptado por el juez Cogan: cadena perpetua para “El Mayo” y el decomiso de $15,000 millones de dólares.

El juez recordó que había al menos un grupo de presuntas víctimas de “El Mayo” que reclamaron indemnización. No la mencionaron por nombre, pero se refería a la familia LeBarón, que presentó una moción para solicitar revisar los reportes financieros de Zambada y exigir una indemnización por la matanza de varios familiares en 2019. Anteriormente el juez Cogan rechazó la moción, pero abordó el tema.

“El gobierno no ha decomisado [recursos]”, dijo una de las fiscales.

El juez Cogan indicó que si había tales fondos, el gobierno “determinaría cómo utilizarlos”. No hubo una decisión sobre los LeBarón, aunque es posible que esa familia solicite una audiencia particular para su reclamo.

¿Condiciones especiales por enfermedad?

La corte aceptó que se mantuvieran sellados los detalles de la condición médica de “El Mayo” Zambada, quien padece diabetes, pero no hay otras especificaciones claras. El abogado Pérez solicitó en la propuesta de sentencia que su cliente tuviera acceso a asistencia médica especializada, no importando que estuviera en una prisión de máxima seguridad.

El juez Cogan abordó tales consideraciones, pero señaló que su sentencia se rige por las leyes federales y confió en que la Oficina de Prisiones (BOP) actuará bajo las reglas que la rigen para que Zambada tenga la atención médica que requiera.

“Estoy seguro que se atenderán [las peticiones médicas] apropiadamente”, dijo Cogan.

No se sabe a qué prisión será enviado “El Mayo” Zambada.

Las palabras de “El Mayo” Zambada

“El Mayo” Zambada enfrentará sentencia por dos delitos: 1) liderar una organización criminal y 2) liderar acciones para la manufactura, distribución e importación de sustancias controladas (diversas drogas, incluidas fentanilo).

“¿Tiene algo que decir?”, preguntó el juez Cogan a Zambada. El abogado Pérez dijo que su cliente tenía un mensaje preparado.

“Su Señoría. Me presento hoy ante usted sabiendo que mis acciones causaron daño, un daño real, a personas, familias y comunidades. Asumo toda la responsabilidad por lo que hice. Elegí este camino y entiendo que hoy debo rendir cuentas por esas decisiones”, inició Zambada.

El narcotraficante, quien habría comenzado a operar en México desde los años de 1970, justificó su decisión de no enfrentar un juicio.

“No fui a juicio porque no quería negar la verdad. Lo que hice estuvo mal. No hay justificación para ello. Entiendo que las autoridades tienen el deber de proteger a la sociedad y acepto que mis acciones me colocaron del lado equivocado”, agregó. “También entiendo la severidad de la sentencia que enfrento. Acepto mi castigo. No estoy aquí para pedir compasión. Estoy aquí para asumir la responsabilidad y pedir disculpas por el daño que causé y por el ejemplo que di”.

Zambada intentó justificar sus acciones argumentando que creció en un ambiente de “violencia y crimen” que le parecían normales, aunque reconoció que no era una excusa para sus delitos. Lanzó entonces un mensaje a los jóvenes y contra la violencia.

“Si hay algo que puedo decir hoy que tenga valor, es esto: la violencia debe terminar en México y en otros lugares”, expuso. “A la próxima generación, les digo: elijan un camino diferente. No hay honor en la violencia, ni nada duradero en el crimen. Solo trae dolor y pérdida”.

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En la sala de la corte estuvieron varios fiscales de EE.UU., incluido el Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva, de la División Penal del Departamento de Justicia; el Fiscal Federal Joseph Nocella Jr., del Distrito Este de Nueva York; el Fiscal Federal Jason A. Reding Quiñones, del Distrito Sur de Florida; el Fiscal Federal Justin R. Simmons, del Distrito Oeste de Texas, y el administrador Terrance C. “Terry” Cole de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

“Hoy, el narcotraficante El Mayo fue sentenciado a cadena perpetua, poniendo fin a su dominio sobre el Cártel de Sinaloa, uno de los cárteles de la droga más violentos y letales de la historia”, declaró Duva. “Jamás volverá a sembrar el terror, corromper a funcionarios públicos ni traficar drogas mortales en nuestras comunidades, arruinando a los estadounidenses y a sus familias”.

El titular de la DEA, Clore, aseguró que la sentencia “envía un mensaje claro a todos los cárteles y líderes terroristas extranjeros”, que no podrán eludir la justicia de EE.UU.

“Durante décadas, Ismael ‘El Mayo’ Zambada García ayudó a liderar el Cártel de Sinaloa —ahora designado como Organización Terrorista Extranjera— alimentando la violencia, corrompiendo las instituciones públicas y traficando fentanilo a Estados Unidos”, acotó Cole en una conferencia de prensa posterior a la sentencia.