Ken Salazar revela que AMLO nunca respondió tras la captura de “El Mayo” Zambada

El exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, reveló que intentó comunicarse en al menos cuatro ocasiones con el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador después de la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, ocurrida el 25 de julio de 2024. Sin embargo, aseguró que nunca recibió respuesta del mandatario mexicano.

Las declaraciones forman parte del libro “Borderlands. My Fight for an Inclusive America”, escrito por el exdiplomático y cuya publicación está prevista para el 28 de julio en Estados Unidos, mientras que la edición en español llegará en septiembre. Salazar adelantó algunos pasajes durante una entrevista con la periodista Ilia Calderón en el programa “Esta Semana”, de N+Univision.

Quería aclarar que Estados Unidos no participó en un operativo en México

Durante la entrevista, Salazar explicó que una de sus principales preocupaciones era informar personalmente a López Obrador que el gobierno de Estados Unidos no tenía conocimiento previo del traslado de Ismael Zambada y que ninguna autoridad estadounidense había realizado una operación sin autorización en territorio mexicano.

Según narró, poco después de conversar con funcionarios estadounidenses redactó un mensaje dirigido al entonces presidente mexicano.

“Él tenía que entender que Estados Unidos no tenía conocimiento previo de este secuestro y que bajo ninguna circunstancia habíamos llevado a cabo una operación no autorizada en territorio mexicano”, relató Salazar.

El exembajador afirmó que envió el mensaje de inmediato, pero nunca obtuvo respuesta.

Hubo cuatro intentos de comunicación con López Obrador

Salazar relató que esa misma noche, junto con el entonces fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, preparó una comunicación oficial para explicar al gobierno mexicano lo ocurrido.

Además del documento, aseguró que ofreció reunirse personalmente con López Obrador para responder cualquier duda sobre el caso.

“Esperé por horas su respuesta, y nada”, recordó.

El exembajador indicó que al día siguiente volvió a intentar establecer contacto. Incluso tomó en cuenta que el entonces presidente acostumbraba viajar los fines de semana a su rancho, pero, según dijo, tampoco respondió.

Con esos nuevos intentos, Salazar aseguró que buscó comunicarse con López Obrador en al menos cuatro ocasiones sin éxito.

También ofreció acceso al avión utilizado para trasladar a “El Mayo”

Como parte de los esfuerzos para transparentar lo ocurrido, el exembajador señaló que puso a disposición del gobierno mexicano la aeronave en la que Ismael “El Mayo” Zambada fue trasladado desde Sinaloa hasta Estados Unidos.

De acuerdo con su relato, tanto López Obrador como el entonces fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, fueron invitados a enviar especialistas para inspeccionar el avión.

Salazar aseguró que autoridades de ambos países revisaron la aeronave y que notificó personalmente a López Obrador y al titular de la Fiscalía General de la República sobre esa diligencia.

“Informé a AMLO y a Gertz de la diligencia. Pero, aun así, de AMLO solo hubo silencio. Para el lunes, era claro que algo estaba muy mal”, escribió en su libro.

El avión terminó en un museo del FBI

Las declaraciones del exembajador surgen días después de que el medio Pie de Nota revelara que la aeronave utilizada para trasladar a Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos actualmente se encuentra en un museo ubicado en Santa Teresa, Nuevo México.

Según esa publicación, el avión fue donado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), un hecho que volvió a colocar el caso en el centro del debate público a casi un año de la captura del histórico líder del Cártel de Sinaloa.

Las revelaciones de Salazar añaden un nuevo capítulo a la controversia sobre las circunstancias en las que Zambada llegó a territorio estadounidense y sobre la comunicación que existió entre ambos gobiernos tras uno de los acontecimientos más relevantes en la lucha contra el narcotráfico en los últimos años.

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