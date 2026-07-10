Rubén Rocha, el gobernador acusado por EE.UU. de narcotráfico asegura que está en su casa sin protección federal

El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, reapareció públicamente luego de más de dos meses alejado de la vida pública para asegurar que permanece en su domicilio en Culiacán, y desmentir las versiones que lo ubicaban bajo resguardo de fuerzas federales.

A través de un mensaje difundido en su cuenta de X, el mandatario afirmó que desde el pasado 1 de mayo, fecha en la que solicitó licencia al cargo, no ha salido de su vivienda y continúa a disposición de las autoridades.

“Desde el día 1 de mayo hasta hoy, he permanecido, sin moverme, en mi domicilio en la ciudad de Culiacán“, escribió.

Rocha Moya también rechazó las versiones que señalaban que cuenta con protección del Gobierno federal.

“No me protegen ni resguardan elementos de corporación federal alguna. Es absolutamente falso”, sostuvo al responder a publicaciones periodísticas sobre su paradero.

? 'Reaparece' Rubén Rocha para negar que tenga protección del Gobierno Federal: "He permanecido sin moverme en mi domicilio en #Culiacán".



El gobernador con licencia de #Sinaloa señaló que son falsas las notas periodísticas que afirman que instituciones federales lo protegen de? pic.twitter.com/cSChCAEqXu — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) July 9, 2026

El mandatario explicó que decidió separarse temporalmente del cargo para permitir que las investigaciones en su contra se desarrollen sin la protección del fuero constitucional.

Afirmó que compareció ante la Fiscalía General de la República (FGR) y reiteró su disposición para colaborar con las autoridades.

Asimismo, aseguró que es objeto de una campaña de “calumnias” y acusaciones sin sustento, las cuales atribuyó a intereses políticos que, dijo, buscan desacreditar tanto su persona como al movimiento de la Cuarta Transformación.

La reaparición ocurre en medio de la controversia generada por las acusaciones formuladas por autoridades de Estados Unidos en su contra, y por diversas versiones que apuntaban a que Rocha Moya permanecía bajo custodia de fuerzas federales o fuera de Sinaloa.

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