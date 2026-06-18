Enrique Inzunza, el senador mexicano acusado por EE.UU. de narcotráfico asegura que seguirá en el cargo

El senador Enrique Inzunza Cázarez, quien enfrenta acusaciones en Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, reapareció en redes sociales para reiterar que permanecerá en su cargo.

El legislador aseguró que continuará en el Senado de la República hasta la conclusión de su mandato en 2030, con lo que descartó cualquier posibilidad de buscar la candidatura a la gubernatura de Sinaloa en las elecciones de 2027.

A través de un mensaje público, el senador del partido Morena puso fin a las versiones que lo colocaban entre los posibles aspirantes para suceder al actual gobierno estatal.

Inzunza señaló que su compromiso es cumplir con la representación que le otorgaron los ciudadanos sinaloenses en las urnas.

El anuncio ocurre en medio de la controversia generada por los señalamientos de autoridades estadounidenses, que lo acusan de presuntos vínculos con el narcotráfico y posesión de armas.

Frente a estas acusaciones, el senador reiteró que no solicitará licencia ni renunciará a su cargo, al tiempo que rechazó las imputaciones y sostuvo que demostrará su inocencia.

El 29 de abril se hizo pública la en Estados Unidos contra Enrique Inzunza y otros nueve funcionarios de Sinaloa. Desde entonces, el senador permanece en su estado natal sin ofrecer declaraciones sobre esos señalamientos.

Inzunza afirmó que honrará el mandato para el que fue electo y que responderá a los señalamientos desde el ejercicio de sus funciones legislativas. En diversas ocasiones ha calificado las acusaciones en su contra como falsas y carentes de sustento.

Sigue leyendo:

– Fiscal de EE.UU. señala que habrá más acusaciones contra funcionarios mexicanos.

– México asegura que Rubén Rocha no cuenta con ficha roja emitida por Interpol.