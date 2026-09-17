Condenan a prisión a sujeto que roció vinagre a la congresista señalada por casarse con su propio hermano

Anthony Kazmierczak, individuo que roció vinagre de manzana a Ilhan Omar, representante por Minnesota señalada por presuntamente haberse casado con su hermano para de esa manera garantizar su ingreso a territorio estadounidense, recibió la pena máxima por los cargos federales de agresión en contra de una representante estadounidense.

A finales de enero, durante un mitin celebrado en Minneapolis, el sujeto de 55 años arrojó un líquido extraño sobre la primera mujer de origen somalí en conseguir un escaño en la Cámara de Representantes.

El ataque ocurrió mientras Omar criticaba duramente los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, el atacante se encontraba sentado entre el público frente a un podio y, al quedar de frente hacia la congresista, repentinamente se levantó para arrojarle al torso un líquido, esto apoyándose en una jeringuilla.

I didn’t do any of those things because I fear losing my dignity more than I fear losing my life. Something you coward losers will never understand. So fuck off. https://t.co/dVrhvI46Xd — Ilhan Omar (@IlhanMN) January 29, 2026

En cuestión de instantes, un miembro del equipo de seguridad de la demócrata se abalanzó sobre su agresor hasta inmovilizarlo en el suelo.

A ocho meses de distancia, Kazmierczak fue condenado a 14 meses de prisión y a tres años de libertad condicional supervisada con una orden de alejamiento permanente de la congresista.

En los registros judiciales de Minnesota, figura que el agresor de Ilhan Omar previamente fue condenado por robo de automóvil, un delito grave cometido en 1989, pero además también fue arrestado en varias ocasiones por conducir bajo los efectos del alcohol.

A partir de ello, Joan Ericksen, jueza de distrito, analizó un informe de la policía donde se afirma que Anthony Kazmierczak llevaba varios analizando a detalle los movimientos de Ilhan Omar, así como de su cuerpo de seguridad, lo cual habla de un dolo.

“Atacar a una figura pública no es una declaración política. Es un acto desacertado, egoísta e incompatible con cualquier concepto de sociedad libre o democrática. Y lo sabías cuando lo hiciste”, expresó la magistrada.

Cabe señalar que, la semana pasada, Markwayne Mullin, secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), evidenció a Ilhan Omar tras asegurar que había contraído nupcias con su propio hermano para lograr su ingresó a territorio estadounidense de manera “legal”, lo cual ante los ojos de la ley es considerado una simulación que acredita una penalidad.

“Sabemos que se casó con su hermano para intentar traerlo a Estados Unidos. Sabemos que ahora vive en Londres. Estamos investigando.

Eso no tiene fecha de caducidad. Si podemos demostrar que, tal vez, no deberías haber estado aquí en primer lugar, te deportaremos”, indicó.

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