Atacan a la congresista Ilhan Omar con un líquido desconocido durante mitin en Minneapolis

Un hombre roció con un líquido a la congresista demócrata Ilhan Omar durante un mitin celebrado en Minneapolis, en un incidente que generó momentos de tensión entre los asistentes y que terminó con el agresor bajo custodia de las autoridades. La legisladora, de origen somalí, no sufrió heridas aparentes y decidió continuar con su discurso ante los aplausos del público.

El ataque ocurrió mientras Omar criticaba duramente los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la ciudad, escenario de fuertes protestas tras la muerte de dos manifestantes a manos de agentes federales en enero.

De acuerdo con videos difundidos en redes sociales y por medios nacionales, el hombre, que se encontraba sentado entre el público frente al podio, se levantó repentinamente y disparó el líquido con una jeringuilla hacia el torso de la congresista antes de intentar acercarse a ella.

Un miembro del equipo de seguridad reaccionó de inmediato, se abalanzó sobre el individuo y lo inmovilizó en el suelo, mientras se escuchaban gritos de alarma entre los asistentes. Según el equipo de Omar, la sustancia tenía un olor fuerte y podría tratarse de vinagre, aunque las autoridades no han confirmado oficialmente su composición.

Tensión política y reacciones tras el ataque

La oficina de la congresista informó más tarde en la red social X que Omar se encontraba “bien” y que el “agitador” había sido detenido. La Policía de Minneapolis confirmó a NBC News que el sospechoso fue ingresado en una cárcel del condado de Hennepin bajo sospecha de agresión en tercer grado.

El ataque se produce en un contexto de extrema sensibilidad en Minnesota, donde la comunidad aún llora la muerte de dos personas a manos de agentes federales este mes. Omar exigía precisamente la abolición de ICE y la renuncia de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, al momento de ser agredida.

Lejos de abandonar el evento, Omar hizo señas para continuar hablando y, ya desde el micrófono, lanzó un mensaje desafiante que fue recibido con aplausos. “Vamos a continuar. Estos malditos idiotas no van a salirse con la suya”, dijo. Momentos después añadió: “Esta es la realidad que gente como este hombre no entiende: Minnesota es fuerte y resistiremos frente a cualquier cosa que nos lancen”.

El incidente se produce en un clima político cada vez más crispado. Omar ha sido blanco frecuente de ataques del presidente Donald Trump, quien en reiteradas ocasiones la ha criticado públicamente y cuestionado su origen y lealtad al país. Apenas un día antes del ataque, Trump volvió a arremeter contra la congresista durante un acto político.

El hecho también provocó reacciones bipartidistas. La representante republicana Nancy Mace condenó el ataque y subrayó que, pese a las diferencias políticas, “ningún funcionario electo debería enfrentar agresiones físicas”.

El ataque a Omar se suma a otros episodios recientes de violencia contra legisladores, encendiendo nuevamente las alarmas sobre la seguridad y el tono del debate político en Estados Unidos.

