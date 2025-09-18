Trump estalla contra demócrata Ilhan Omar tras criticar Charlie Kirk

El presidente Donald Trump criticó el jueves a la congresista Ilhan Omar, destacando su origen somalí y cuestionando su ciudadanía, luego de que la demócrata llamó al activista conservador Charlie Kirk “terrorista estocástico” y generar una embestida republicana en su contra.

“El país de Ilhan Omar, Somalia, está plagado de falta de control del gobierno central, pobreza persistente, hambre, terrorismo, piratería, décadas de guerra civil, corrupción y violencia generalizada. El 70 % de la población vive en pobreza extrema y enfrenta inseguridad alimentaria”, dijo Trump a través de su cuenta oficial de Truth Social.

El mandatario agregó que Omar les dice “cómo dirigir Estados Unidos” y cuestionó, sin confirmación oficial, aspectos de su matrimonio, indicando que “¿no fue ella quien se casó con su hermano para obtener la ciudadanía?”

¿Qué dijo Ilhan Omar?

La demócrata de Minnesota desató en discusión sobre el activista conservador asesinado Charlie Kirk, burlándose de la idea de que su misión principal era tener un debate civilizado sobre política.

“Mucha gente habla de él [Kirk] solo porque quiere un debate civilizado”, dijo Omar con desdén “Esta gente está llena de m… y es importante que los denunciemos mientras sentimos ira y tristeza”.

Omar se quejó de que el fundador de TurningPoint USA minimizó a George Floyd y se opuso al Juneteenth.

“No hay nada más jodido que pretender que sus palabras y acciones no han sido registradas y existidas durante la última década aproximadamente”, agregó, acusando además a Kirk de publicar “retórica de odio” en las redes sociales.

Dado el eco de sus palabras, en una cerrada votación en el congreso, con 214 votos a favor y 2013 en contra, el miércoles la Cámara Baja archivó la intención de la republicana Nancy Mace para censurar a Omar y quitarle su espacio en dos comisiones del congreso: la de Educación y Fuerza Laboral.

En respuesta, Omar publicó en su cuenta de X que los congresistas que votaron en contra no se unieron para “protegerla”, sino que lo hicieron por respeto a “la Primera Enmienda y la cordura” y agregó que “Este país defiende la libertad y lo que está sucediendo es inaceptable”.

Omar nació en Mogadiscio, Somalia en 1982 pero a los cuatro años huyó a un campo de refugiados de Kenia en medio de una guerra civil en su país. En 1995 llegó a Estados Unidos, se naturalizó en el 2000 y tras graduarse en ciencias políticas en 2011 dio el salto a la vida partidaria y el 2016 se convirtió en la primera mujer somalí-estadounidense y musulmana elegida en el Congreso.

