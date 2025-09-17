El presunto asesino de Charlie Kirk pensó en suicidarse al ver el resultado de sus acciones

Tyler Robinson, quien es señalado por las autoridades como el presunto sicario del activista conservador Charlie Kirk, llegó a contemplar la idea de quitarse la vida, esto ante al temor de hacerle frente a sus acciones.

Hace una semana, mientras participaba en un evento efectuado en la Universidad del Valle de Utah, Charlie Kirk de 31 años recibió un disparo que impactó en su cuello provocándole una hemorragia, la cual le causó la muerte en cuestión de minutos.

A partir de ese momento, la policía local y agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) iniciaron una búsqueda frenética para dar con el paradero del sujeto que detonó el rifle de largo alcance con el cual se asesinó al activista conservador.

Gracias a las imágenes captadas por varias cámaras de vigilancia montadas en el campus universitario se logró extraer un segmento donde se percibía al sospechoso del crimen.

A fin de obtener información que llevara a su detención, el FBI ofreció una recompensa de $100,000 dólares a quien proporcionará datos fidedignos y para ello difundió la imagen del presunto asesino.

Al sentirse acorralado, Tyler Robinson contempló la idea de quitarse la vida, pero la intervención de sus padres no sólo impidió que lo hiciera, sino que además lo convenció de entregarse a la policía.

“Sus padres lograron convencerlo de reunirse en su casa para hablar sobre la situación. Robinson insinuó que él era el tirador y declaró que no podía ir a la cárcel y que solo quería terminar con toda la situación”, indicó en conferencia Jeff Gray, fiscal del condado de Utah.

Tyler Robinson cultivaba una relación sentimental con un transexual y por ello apoyaba su lucha por defender sus derechos. (Crédito: Oficina del gobernador de Utah vía AP)

De hecho, la madre del presunto sicario reconoció que durante los últimos meses la conducta de su hijo era completamente desconocida para su familia, pues incluso llegó a cultivar un romance con un transexual.

“Se había politizado y había empezado a inclinarse más hacia la izquierda defendiendo los derechos de las personas homosexuales y transexuales. Empezó a salir con su compañero de piso, un hombre biológico que estaba transicionando“, señaló.

El fiscal Gray pedirá la pena de muerte para Tyler Robinson sobre quien pesan siete cargos estatales, entre ellos asesinato con agravantes.

Por el momento, el detenido es vigilado constantemente para evitar que atente contra su vida como llegó a manifestarle a su familia antes de entregarse.

Es de llamar la atención que el hombre de 22 años continúa sin reconocer ser el asesino de Charlie Kirk y a finales de mes se le asignará un defensor de oficio.

