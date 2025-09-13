El presunto asesino de Charlie Kirk mantenía un romance con un transexual

La investigación llevada a cabo por la policía sobre el presunto asesino del activista conservador Charlie Kirk revela que mantenía un tórrido romance con un transexual.

De acuerdo con información dada a conocer por Fox News, funcionarios del Buró Federal de Investigaciones (FBI) descubrieron que Tyler Robinson, presunto asesino del activista conservador, llevaba tiempo viviendo en un departamento con un hombre en proceso de transición a mujer con quien cultivaba una relación romántica.

Sin revelar la identidad de la persona en cuestión, se mencionó que vive en Saint George, Utah, y está colaborando con las autoridades para deslindarse de cualquier responsabilidad que pudiera ligarla al crimen cometido por su pareja.

El miércoles por la tarde, mientras Charlie Kirk participaba en un evento organizado en la Universidad del Valle de Utah, desde el techo de un edificio, un francotirador empleó un rifle de largo alcance para dispararle en el cuello produciéndole una herida mortal.

Al día siguiente, el FBI arrestó a Tyler Robinson a quien señala como el presunto autor del crimen.

Todavía se desconocen los posibles motivos que orillaron a Tyler Robinson a quitarle la vida a una promesa del conservadurismo. (Crédito: Oficina del gobernador de Utah vía AP)

A partir el interrogatorio llevado a cabo por las autoridades se llegó hasta su pareja sentimental con la cual compartía un departamento cerca de la casa de sus padres y a cuatro horas de distancia de la universidad donde presuntamente le quitó la vida al activista Kirk.

Con el objetivo de recabar más información, un grupo de agentes del FBI acudió al inmueble para revisarlo en busca de más pistas y al retirarse se llevaron un par de computadoras, las cuales de inmediato fueron enviadas a Quantico para su revisión.

Otros canales de información obtenidos por las autoridades surgieron del teléfono móvil de Tyler Robinson donde aparecían varios mensajes de texto y otras comunicaciones entre él y su pareja.

Aunque todavía no se presentan cargos formales en contra del joven de 22 años, el gobernador de Utah es partidario de que pudiera enfrentar la pena muerte si se comprueba que es el responsable de haberle quitado la vida a una promesa del conservadurismo, acción que dejó a una mujer viuda y a dos niños huérfanos.

