¿Tus hijos podrían perder la ciudadanía? Lo que analiza la Corte Suprema en 2026

Lorena M. es argentina y vive en Los Ángeles desde hace más de 17 años. Trabaja, paga impuestos y tiene dos hijos nacidos en Estados Unidos. Hasta ahora, siempre sintió que, más allá de su situación migratoria, había algo que no estaba en discusión: sus hijos son ciudadanos estadounidenses.

Pero, en los últimos días empezó a escuchar otra cosa. Noticias, videos, mensajes en redes que hablan de cambios, de la Corte Suprema, de la posibilidad de limitar la ciudadanía por nacimiento. Y entonces aparece la pregunta que no la deja tranquila: ¿eso podría afectar a mis hijos?

No es la única. El tema llegó al máximo tribunal del país y reactivó una preocupación real en millones de familias latinas.

El debate sobre la ciudadanía por nacimiento en USA: la Corte define

La ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos —un derecho que durante más de un siglo se dio por sentado— está hoy en el centro de una discusión que genera inquietud en millones de familias, especialmente entre la comunidad latina.

La Corte Suprema escucha este 1 de abril de 2026 los argumentos sobre si el gobierno puede limitar ese derecho para hijos de inmigrantes sin estatus legal o con permisos temporales. Aunque nada cambia por ahora, el solo hecho de que el tema haya llegado al máximo tribunal abre un escenario nuevo: por primera vez en décadas, algo que parecía intocable está siendo revisado.

Ciudadanía por nacimiento en EE.UU.: es importante entender qué analiza la Corte Suprema y qué puede cambiar. Crédito: Jack the sparow | Shutterstock

Qué está pasando exactamente

El caso tiene su origen en una orden ejecutiva firmada por Donald Trump en 2025, que buscaba negar la ciudadanía automática a ciertos niños nacidos en EE.UU.

Esa medida fue frenada por tribunales federales antes de entrar en vigor. Ahora, la Corte Suprema debe decidir si esa interpretación es válida o si la Constitución sigue protegiendo la ciudadanía por nacimiento como hasta ahora.

La audiencia marca un punto de inflexión, pero no una decisión inmediata.

Qué dice hoy la ley: el punto clave

Hasta hoy, no hay cambios. Cualquier persona nacida en territorio estadounidense es ciudadana, sin importar el estatus migratorio de sus padres. Este principio se basa en la Enmienda 14 de la Constitución, vigente desde 1868 y respaldada por más de un siglo de fallos judiciales.

Es decir: hoy, tus hijos no pierden la ciudadanía. Y ninguna ley nueva está en vigencia.

Qué podría cambiar si el fallo avanza

Lo que está en discusión no es menor, pero tampoco es automático. Si la Corte Suprema avalara una reinterpretación, podría abrir la puerta a limitar quiénes califican para la ciudadanía por nacimiento. Esto afectaría principalmente a hijos de personas sin estatus legal o con visas temporales.

Aun así, cualquier cambio llevaría tiempo, enfrentaría nuevas batallas legales y no tendría efecto inmediato sobre casos actuales.

El tema genera preocupación porque, para muchas familias latinas, la ciudadanía por nacimiento no es un concepto legal abstracto: es una garantía concreta de estabilidad. Un eventual cambio podría generar incertidumbre sobre el futuro de niños nacidos en EE.UU. y abrir un escenario más complejo en términos migratorios.

Expertos advierten que modificar este principio podría tener consecuencias profundas, no solo legales, sino también sociales, al redefinir quién pertenece plenamente al país.

Cuándo se sabrá la decisión

La Corte Suprema escuchará los argumentos en abril de 2026, pero el fallo no será inmediato. Se espera una decisión hacia mediados de año, probablemente entre junio y julio, como suele ocurrir con los casos más importantes del calendario judicial.

El punto es, por ahora, llevar tranquilidad. Nada cambió todavía. Pero el hecho de que la ciudadanía por nacimiento esté siendo analizada por la Corte Suprema ya es, en sí mismo, una señal de alerta. Porque en un tema que parecía definido desde hace más de 150 años, la pregunta dejó de ser si puede discutirse… y pasó a ser qué podría pasar después.

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