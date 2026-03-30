Trump presiona contra ciudadanía por nacimiento previo a audiencia en Corte Suprema

El presidente Donald Trump se lanzó nuevamente contra la ciudadanía por nacimiento establecida en la Constitución y sobre la cual la Corte Suprema escuchará argumentos este martes.

“La ciudadanía por derecho de nacimiento no se trata de los ricos de China y del resto del mundo que quieren que sus hijos, y cientos de miles más, a cambio de dinero, se conviertan ridículamente en ciudadanos de los Estados Unidos de América”, escribió Trump en Truth Social.

Trump mantiene su argumento de que esa ciudadanía en la Constitución se estableció a los hijos de esclavos.

“¡Se trata de los HIJOS DE ESCLAVOS!”, añadió. “Somos el único país del mundo que dignifica este tema con un debate. Fíjense en las fechas de esta antigua legislación: ¡EL FINAL EXACTO DE LA GUERRA CIVIL!”.

En enero de 2025, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva para terminar con la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes indocumentados y otros extranjeros sin visa de inmigrantes en EE.UU.

Tal orden ha enfrentado varias demandas, una de las cuales llegó a la Corte Suprema y es analizada por los jueces, quienes deberían tomar una decisión en el verano.

Este martes, los jueces escucharán la posición del gobierno de Trump, representado por el Departamento de Justicia, y los representantes de organizaciones qie presentaron la demanda New Hampshire Indonesian Community Support versus Donald J. Trump.

El cuestionamiento ante la Corte Suprema abordará el alcance de lo marcado por la Enmienda 14 de la Constitución.

La demanda que busca defender el derecho para millones de familias fue presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), la ACLU de New Hampshire, la ACLU de Maine, la ACLU de Massachusetts, Asian Law Caucus, el Fondo de Defensores de la Democracia y el Fondo de Defensa Legal en nombre de New Hampshire Indonesian Community Support, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) y Make the Road New York.

¿Qué pasa si la Corte Suprema apoya la orden ejecutiva de Trump

El 20 de enero de 2026, Trump firmó la orden ejecutiva de Trump, que entraría en vigor el 19 de febrero de ese año, para bloquear el derecho a la ciudadanía estadounidense a los hijos de inmigrantes indocumentados y de aquellos extranjeros con visas de no-inmigrante (turistas, estudiantes y trabajadores).

ACLU y las organizaciones demandantes lograron detener los efectos de la orden ejecutiva, por ello la decisión del Máximo Tribunal será determinante, aunque una decisión en contra de los inmigrantes podría ser “devastadora”.

“Los bebés nacidos en Estados Unidos de padres no ciudadanos que se encuentren en el país de forma temporal o legal —incluidos los titulares de visas legales, los beneficiarios de DACA y aquellos con protección humanitaria— ya no serían considerados ciudadanos al nacer”, explicó ACLU. “Estos bebés quedarían en un limbo legal, creando una subclase permanente y multigeneracional a la que se le negaría la ciudadanía, la identidad legal y las protecciones básicas”.

En casos extremos, los niños podrían enfrentar arresto y deportación, independientemente de que sus padres tengan permisos de estancia legal, por ejemplo, una visa de atrabajo.