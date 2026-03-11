Alex Padilla aboga por mantener vigente el derecho constitucional a la ciudadanía por nacimiento

Alex Padilla, senador por California, reitero que, como hijo de inmigrantes mexicanos, no dejará de luchar para mantener vigente el derecho constitucional a la ciudadanía por nacimiento (jus soli), lo cual el presidente Donald Trump pretende suprimir.

Durante una sesión de trabajo, el demócrata de 53 años, subrayó que la Decimocuarta Enmienda claramente otorga la ciudadanía a “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos”.

“En la Constitución, es bastante sencillo. La ciudadanía se otorga a todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos”, expuso.

Acto seguido, el político californiano cuestionó a la profesora de la Facultad de Derecho de Virginia, Amanda Frost, sobre la cláusula de ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda.

Al respecto, ella le explicó que ésta se añadió en la década de 1860 para revocar el caso Dred Scott y su duro legado tras la Guerra Civil.

En este sentido, Padilla expuso cómo, salvo excepciones extremadamente limitadas del derecho consuetudinario, a toda persona nacida en Estados Unidos se le debe otorgar la ciudadanía.

Alex Padilla es hijo de padres mexicanos que optaron por emigrar a Estados Unidos en busca de una vida mejor. (Crédito: Mark Schiefelbein / AP)

Asimismo, expuso como ejemplo de lo que les está pasando a los inmigrantes carentes de estatus legal en Estados Unidos el caso de Narciso Barranco, padre de tres veteranos de la Infantería de Marina con ciudadanía estadounidense.

El verano pasado, dicho señor fue detenido violentamente por agentes enmascarados de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en el condado de Orange, California.

Aunque en todo momento las autoridades pugnaban por deportarlo, el mes pasado su caso terminó desestimado por un juez de inmigración.

“A pesar de vivir años en Estados Unidos, de trabajar, de pagar impuestos, de criar una familia, de animar e inspirar no a uno, ni a dos, sino a tres militares dispuestos a sacrificarse por los Estados Unidos de América, esta Administración cree que el Sr. Barranco debe irse. Piensen en el mensaje que esta Administración está enviando”, enfatizó.

El mes pasado, Alex Padilla se unió a sus compañeros de partido Dick Durbin, líder demócrata del Senado; a Jacky Rosen, senadora por Nevada; y a otros políticos para presentar un escrito bicameral amicus curiae en defensa de la ciudadanía por nacimiento en el caso Trump v. Barbara.

Sigue leyendo:

• Trump repite amenaza de eliminar ciudadanía por nacimiento y enviar más tropas a la frontera

• ICE arrestó a 261 Dreamers durante los primeros 10 meses del gobierno de Trump

• Alex Padilla acusó a Donald Trump de mentirle a los ciudadanos sobre el Estado de la Unión