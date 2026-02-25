Alex Padilla acusó a Donald Trump de mentirle a los ciudadanos sobre el Estado de la Unión

Alex Padilla, senador demócrata por California, a quien le correspondió ofrecer la respuesta en español al discurso emitido por el presidente Donald Trump sobre el Estado de la Unión, no titubeó en etiquetarlo como un mentiroso por hablar de una situación completamente distinta a la que vive la mayoría de la ciudadanía desde que asumió por segunda ocasión la presidencia.

La réplica del político de 52 años prácticamente se centró en el bache en que se encuentra la economía, las amenazas que enfrenta la democracia y en la persecución que enfrentan los inmigrantes.

“Acabamos de escuchar a Donald Trump hacer lo que mejor sabe hacer: mentir. Miente sobre la economía. Miente sobre su aplicación violenta y descontrolada de las leyes de inmigración. Y está intentando engañarnos sobre sus planes de interferir en las elecciones de noviembre”, expresó.

En contra parte, Padilla le reprochó los incrementos en el coste de vida desde que asumió la presidencia y la terrorífica persecución enfocada en los extranjeros carentes de estatus legal viviendo en Estados Unidos.

“Lo cierto es que el Discurso del Estado de la Unión no es para todos unánime. No cuando el alquiler, la comida y la electricidad siguen subiendo. No cuando los republicanos aumentan nuestros gastos médicos para financiar recortes de impuestos para multimillonarios. Y definitivamente no cuando agentes federales, armados y enmascarados, aterrorizan a nuestras comunidades atacando a personas por el color de su piel o por hablar español, incluyendo inmigrantes con estatus legal y ciudadanos”, enfatizó.

Incluso, el demócrata californiano le recordó que el año pasado él mismo fue sacado violentamente de una conferencia de prensa impartida por Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, cuando la cuestionó sobre una redada llevada a cabo arbitrariamente por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la ciudad de Los Ángeles.

“Puede que me hayan derribado por un momento, pero me levanté de inmediato… Este país siempre ha sido moldeado por personas a las que se les dijo que no pertenecían, pero que perseveraron y siguieron adelante”, indicó.

Y para ponerle mayor peso a sus palabras, el crítico de Trump le trajo a la memoria que, además de que 40 personas han muerto bajo custodia de ICE, dos ciudadanos estadounidenses también perdieron la vida por los deficientes operativos para detener inmigrantes.

“Incluso han quitado la vida a dos ciudadanos estadounidenses a plena luz del día, simplemente por ejercer su libertad de expresión. Estas operaciones comenzaron el año pasado en Los Ángeles, mi ciudad natal, y se han extendido a comunidades de todo el país”, describió.

Noticia en desarrollo…

