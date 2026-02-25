Trump destacó el avance para evitar que Irán fabrique armas nucleares y para negociar la paz en Ucrania

Durante 1 hora y 47 minutos, durante su primer discurso sobre el Estado de la Unión de su segundo mandato, el presidente Donald Trump repasó lo que definió como logros alcanzados por su administración a un año de haber retornado a la Casa Blanca yen el plano internacional enlistó el esfuerzo estadounidense por detener la amenaza de Irán de seguir adelante con su plan con su proyecto nuclear, su estrategia para lograr el retorno de la paz en Ucrania y la caída del régimen de Nicolás Maduro para cerrarle el paso al tráfico de drogas por el Caribe para así tratar de desarticular a los Cárteles que han creado una crisis de salud en Estados Unidos.

El jefe de la nación refirió que, gracias al éxito de la denominada “Operación Martillo de Medianoche”, nombre en clave de los ataques aéreos estadounidenses efectuados el año pasado en instalaciones de enriquecimiento de uranio, se logró un avance significativo con el plan de ponerle fin a las “ambiciones siniestras” de Irán, país con el cual sostuvo está cerca llegar a un acuerdo diplomático que le impida fabricar armas nucleares.

“Estamos en negociaciones con ellos. Quieren llegar a un acuerdo, pero no hemos escuchado esas palabras secretas: nunca tendremos un arma nuclear. No podemos permitir que eso suceda. Están persiguiendo nuevamente sus siniestras ambiciones”, expresó de manera tajante.

Donald Trump asegura haber detenido ocho guerras con su trabajo diplomático realizado en menos de un año. ( Crédito Kenny Holston / EFE)

Sobre el tema del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, el republicano de 79 años refirió que su administración no ha bajado la guardia para alcanzar el objetivo de impedir más “masacres” pues 25,000 soldados mueren cada mes”.

Incluso, el magnate neoyorquino asumió el crédito de haber puesto fin a ocho guerras en sus primeros 10 meses en el cargo.

“Como presidente, haré la paz donde pueda, pero nunca dudaré en enfrentar las amenazas a Estados Unidos donde sea necesario”, subrayó.

Con relación al problema que hasta el año pasado se registraba en aguas internacionales utilizadas para traficar con drogas hacia territorio estadounidense como destino final, Trump se congratuló de haber ordenado una operación continua de patrullaje para cerrarle el paso que incluso hizo necesario poner fin al régimen de Nicolás Maduro a través de una intervención.

“También estamos restaurando la seguridad y el dominio estadounidense en el hemisferio occidental, actuando para proteger nuestros intereses nacionales y defender a nuestro país de la violencia, las drogas, el terrorismo y la interferencia extranjera”, expuso.

