Trump llega al Discurso del Estado con débil apoyo de los independientes

Según una nueva encuesta, el presidente Donald Trump llega a su Discurso del Estado de la Unión 2026 con uno de los niveles más bajos de aprobación entre los votantes independientes, un indicador clave de cara al rumbo político de su administración.



Trump pronunciará su mensaje ante una sesión conjunta del Congreso este martes a las 9 p.m. hora del este, en un momento marcado por dudas sobre sus prioridades y la dirección del país.

Independientes muestran el mayor desgaste

De acuerdo con una encuesta de CNN realizada por SSRS, solo el 32% de los estadounidenses considera que Trump ha tenido las prioridades correctas, mientras que el 68% cree que no ha prestado suficiente atención a los problemas más importantes del país.



Entre los votantes independientes, el índice de aprobación del presidente cayó 15 puntos en el último año hasta el 26%, el nivel más bajo registrado en cualquiera de sus dos mandatos.



El sondeo también muestra que el 61% de los estadounidenses cree que las políticas de Trump llevan al país por el camino equivocado, mientras que la aprobación general del presidente entre los adultos se mantiene en 36%, con un 63% de desaprobación.

Caídas en grupos clave de votantes

Las cifras actuales contrastan con las del año pasado, cuando Trump alcanzaba un 48% de aprobación, el nivel más alto desde su regreso a la Casa Blanca.



Entre las caídas más pronunciadas destaca una reducción de 19 puntos entre los votantes latinos y de 18 puntos entre los estadounidenses menores de 45 años.



El respaldo entre republicanos también ha mostrado señales de debilitamiento. Actualmente, 49% aprueba su gestión, frente al 64% registrado el año anterior.

Más allá de estas cifras, el punto central de esta encuesta refleja que la preocupación entre los votantes sigue siendo la economía y el costo de la vida, por lo que el Discurso del Estado será una gran oportunidad para Trump de poder recuperar el apoyo entre el sector clave del electorado.

Sigue leyendo: