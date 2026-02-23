Política migratoria de Trump pone en riesgo voto republicano, según encuesta

A nueve meses de las elecciones legislativas de medio término en Estados Unidos, una nueva encuesta indica que la política migratoria del presidente Donald Trump podría estar costándole apoyo dentro de su propio partido.

El sondeo, realizado por la firma Morris Predictive Insights entre el 6 y el 10 de febrero a 1,500 adultos en todo el país (con un margen de error de ±2,5 puntos porcentuales), concluye que el endurecimiento de las deportaciones y el despliegue de agentes federales en ciudades de mayoría demócrata tiene un “efecto neto negativo” entre votantes republicanos, es decir, más desaprobación que apoyo a las deportaciones

De acuerdo con los resultados, el 35% de los encuestados afirma que la aplicación estricta de las leyes migratorias los hace menos propensos a votar por el Partido Republicano.

En el mismo tenor, solo el 26% asegura que estas medidas los acercan más al partido, mientras el 57% desaprueba la agresiva política de deportaciones, frente a un 40% que la respalda y un 35% señala que el envío de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a distintas ciudades los aleja del Partido Republicano.

Particularmente llamativo es que el 54% de quienes votaron por Trump en 2024 pero ahora se identifican como demócratas o independientes asegura que la actual aplicación de medidas migratorias reduce la probabilidad de que vuelvan a apoyar a los republicanos.

Today I am publishing what I believe to be the most detailed available map of Trump's job approval rating. Powered by over 12,000 interviews for our Strength In Numbers/Verasight poll. I hope this generates many stories, and hours wasted exploring data!https://t.co/RMWZ9lKSie pic.twitter.com/bIFWwcZQXH — G Elliott Morris (@gelliottmorris) January 22, 2026

Crece la preocupación por la economía

Más allá del tema migratorio, la encuesta revela una preocupación mayoritaria por la situación económica, pues el 69% considera que la Administración está prestando demasiada atención a las deportaciones y muy poca a la economía, la inflación y el aumento del costo de vida.

Esa percepción es compartida por el 87% de quienes no votaron por Trump. También por el 77% de sus antiguos votantes que ahora se declaran demócratas o indecisos, incluso un 32% de quienes se mantienen leales al presidente coincide en que la prioridad debería ser la economía.

Entre los motivos citados por los antiguos votantes republicanos que han cambiado de postura destacan la economía, la retórica y conducta del presidente, así como los operativos migratorios en grandes ciudades.

Estos resultados se conocen en la víspera del discurso sobre el Estado de la Unión que Trump ofrecerá ante el Congreso de Estados Unidos, donde se espera que defienda su estrategia migratoria en un contexto marcado por la preocupación ciudadana por la economía y recientes reveses judiciales a su política comercial.

Sigue leyendo: