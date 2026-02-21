Gobernador de Illinois le envía una carta Donald Trump exigiéndole devolver millones de dólares

Luego de que la Corte Suprema ordenó suspender los aranceles implementados por Donald Trump a decenas de países bajo una ley de emergencia nacional, a través de una carta, Jay Robert Pritzker, gobernador de Illinois, le exige al presidente de la nación comenzar a emitir cheques de reembolso dirigidos a los contribuyentes.

A través de una votación que terminó 6 a 3, los jueces del Tribunal Supremo anularon el uso ampliado por parte de Trump de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para imponer aranceles.

El fallo impacta dos pilares clave de su estrategia comercial: el de los llamados aranceles “recíprocos”, aplicados país por país, que establecían tasas de hasta un 34% para China, y un arancel base de 10% para la mayoría de las demás naciones.

Bajo la óptica de J.B. Pritzker, ahora le corresponde el turno al presidente de compensar el impacto negativo de sus decisiones en la economía de las familias.

“La Corte Suprema acaba de confirmar lo que ya sabíamos. Los aranceles de Trump son ilegales. Lo hizo sin el apoyo del Congreso ni de los votantes, y ustedes pagaron el precio. Tomó ilegalmente $1,700 dólares de cada familia estadounidense. Eso es un impuesto para los trabajadores. Donald Trump ahora les debe un reembolso por cada dólar. Las familias trabajadoras de Estados Unidos merecen un reembolso. ¡Emite el cheque, Donald!”, expresó en un video compartido en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter.

J.B. Pritzker encabeza a los gobernadores demócratas que se oponen las políticas impulsadas por Donald Trump. (Crédito: Anthony Vázquez / AP)

Mediante una carta anexa, el demócrata de 61 años refiere que la devolución de dinero exigida al gobierno federal ascendería a cerca $8,700 millones de dólares.

Y para todavía presionar más a Donald Trump, el gobernador de Illinois agregó una factura con la frase impresa en color rojo: “VENCIDO – MOROSO”.

“Las familias de Illinois pagaron el precio de los aranceles ilegales: en el supermercado, en la ferretería y en la mesa de la cocina. Los aranceles son impuestos y las familias trabajadoras son quienes los pagaron. Las familias de Illinois pagaron la factura. Es hora de que Trump nos pague el precio”, señala un apartado de la supuesta factura.

A través de un breve comunicado, Kush Desai, portavoz de la Casa Blanca, le pidió al mandatario estatal dedicarse primero a solucionar los problemas en las finanzas del estado que administra antes de ponerse exigente con el presidente.

“El inmenso peso de los altísimos impuestos y regulaciones de Illinois solo es comparable con la inflación personal de J.B. Pritzker. Si a este inútil le importara de verdad brindar alivio económico a Illinois, empezaría por su propio gobierno estatal en lugar de perseguir otro titular estúpido”, expuso.

