La Corte Suprema suspende gran parte de los aranceles de Donald Trump

La Corte Suprema dio un revés a la administración Trump al suspender los aranceles impuestos bajo una ley de emergencia nacional. El fallo no elimina todos los aranceles comerciales vigentes, pero sí invalida aquellos que el presidente implementó amparándose en facultades extraordinarias reservadas para situaciones de crisis.

En su decisión, el máximo tribunal determinó que el presidente excedió su autoridad al recurrir a una legislación diseñada para emergencias nacionales con el fin de justificar la imposición de aranceles de amplio alcance.

Noticia en desarrollo…