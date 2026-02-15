Nuevo análisis revela quién realmente pagó los aranceles de Trump en 2025

Un nuevo análisis publicado esta semana por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York indicó que aproximadamente el 90 % de la carga arancelaria recayó en las empresas y consumidores estadounidenses durante el 2025.

Desde que el mandatario Donald Trump anunció el ajuste a las tarifas arancelarias, aumentando los gravámenes a gran parte de las importaciones, muchas empresas y consumidores mostraron su preocupación sobre el aumento de la mayoría de los productos, un costo más alto que se sumaba a los elevados precios arrastrados en los últimos años por la inflación.

La mayoría de las empresas, después de la decisión de Trump sobre los aranceles, informaron a los consumidores sobre el inevitable aumento de los precios, ya que los costos adicionales que suponen los gravámenes recaerían sobre sus facturas.

Durante el año pasado, según el informe de la Fed de Nueva York, la tarifa arancelaria promedio sobre las importaciones tuvo un aumento del 13 % desde menos del 3 %, y si bien el Ejecutivo asegura que la mayor parte del peso arancelario recae sobre empresas extranjeras y otros exportadores, el análisis destaca que la mayor parte la asume el consumidor y empresas estadounidenses.

“Los datos muestran que la carga, o ‘incidencia’, de los aranceles ha recaído abrumadoramente sobre productores e intermediarios extranjeros, incluidas grandes corporaciones que no son de Estados Unidos. En muchos casos, las naciones que dependen en gran medida de las exportaciones no han tenido más opción que ‘comerse’ los aranceles para evitar pérdidas aún peores debido a su exceso de capacidad”, destaca un artículo publicado en Wall Street Journal.

De igual manera, el portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, considera que los aranceles, aunque se han multiplicado por casi siete veces durante los últimos 12 meses, “la inflación se ha desacelerado y las ganancias corporativas han aumentado”, aseguró.

Desai comentó a CBS News que, “la realidad es que la agenda económica del presidente Trump, compuesta por recortes de impuestos, desregulación, aranceles y abundancia energética, está reduciendo costos y acelerando el crecimiento económico”, dijo.

No obstante, las conclusiones en el análisis de la Fed de Nueva York contradicen las declaraciones oficiales, mencionando que los exportadores están asumiendo tan solo una ligera parte de la carga arancelaria y que son los importadores estadounidenses quienes siguen soportando hasta el 86 % de los gravámenes.

El año pasado, tras el anuncio de Trump en abril, muchos analistas políticos y economistas predijeron que, debido al aumento de los aranceles, la inflación se dispararía. Esta semana, la tasa inflacionaria mostró señales de enfriamiento con un 2.4 %, pero un indicador clave como lo es el mercado laboral continúa ajustado.

La semana pasada, la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) publicó las cifras de empleo, indicando que durante el mes de enero se agregaron 130,000 puestos de trabajo y la tasa de desempleo se ubicó en un 4.3 %. ¿Por qué no se puede confiar totalmente en las cifras si se está mostrando crecimiento económico?

La razón es que aún no hay suficiente confianza por parte de las empresas, aunque las cifras presentadas por BLS superan las expectativas de los economistas. Para el cierre del 2025 e inicio del 2026, cientos de empresas han recortado puestos de trabajo, y la ola de despidos se debe a la misma incertidumbre sobre la economía ligada a los aranceles, y por más que el Ejecutivo esté buscando garantizar “certeza fiscal”, la contratación sigue limitada.

Sigue leyendo: