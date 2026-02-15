Mercado inmobiliario en EE.UU.: tasas hipotecarias caen ligeramente al 6%

Las tasas hipotecarias en Estados Unidos nuevamente se mostraron a la baja al cierre de esta semana. De acuerdo con datos de Freddie Mac, el tipo referencial fijo a 30 años descendió al 6.9% desde los 6.11% registrados la semana.

En el análisis presentado por Freddie Mac, su economista en jefe Sam Khater comentó que los descensos están siendo impulsados por un sólido crecimiento económico, en donde se aprecia que la asequibilidad de la vivienda está mejorando considerablemente.

“Estos factores han captado la atención de muchos potenciales compradores de vivienda, impulsando la actividad de solicitudes de compra por encima de la del año pasado”, añade el economista.

La caída de las tasas hipotecarias no solo es un factor clave para los futuros compradores sino para los propietarios que se mantienen al margen del mercado lo que ha provocado una caída en la oferta de inventario y un disparo de los precios.

Los propietarios se niegan a vender

La semana pasada, datos publicados por Axios indicaban que muchos propietarios de viviendas se resisten a vender sus propiedades, ya que la mayoría tienen tasas hipotecarias por debajo del 3%, lo que ha provocado un efecto denominado “bloqueo”.

Tal y como lo explicó el director comercial de Rocket Mortgage, Bill Banfield quien señala que, “los propietarios de viviendas que fijaron tasas hipotecarias del 2% al 3% durante 2020 y 2021 se muestran comprensiblemente reacios a mudarse y a renunciar a ellas, y ese efecto de fijación ha mantenido el inventario de reventa limitado y los precios elevados”, dijo.

Por su parte, Freddie Mac también registró que, la tasa de hipoteca fija a 15 años cayó de 5.55% a los 5.44% desde la semana pasada. Si bien, los tipos hipotecarios no son afectados directamente por decisiones de la Reserva Federal en cuanto a las tasas de interés, estos sí suelen seguir de cerca el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años, los cuales pueden ser influenciados por las decisiones de los formuladores de políticas monetarias.

Las caídas en las ventas de vivienda

En cuanto a las ventas de vivienda, en un informe publicado este jueves la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR) señaló que estas han caído a su nivel más bajo en los últimos dos años, registrando un descenso de 8.4% en enero.

En este sentido, Jiayi Xu, economista de Realtor.com expresó que mientras el mercado inmobiliario se mantenga estable, será necesaria una caída mayor en las tasas para atraer nuevos compradores y vendedores y realmente reactivar el mercado inmobiliario, dijo.

