Estos 9 estados son los que muestran una mejoría en la situación financiera de sus habitantes desde el 2020

En un estudio desarrollado recientemente por MyPerfectResume se conoció que, aunque gran parte de la población estadounidense fue afectada en los últimos años por la elevada inflación, hay un pequeño puñado de estados donde la vida financiera para sus habitantes ha mejorado desde 2020.

Durante mediados del 2022, la inflación alcanzó uno de sus niveles más altos de 9.1% y aunque las políticas impulsadas por la Reserva Federal con la subida de las tasas de interés para controlar el gasto de los consumidores ayudaron a reducir en parte la tasa de inflación, muchos hogares de ingresos promedios siguen afectados por el alto costo de vida.

Si bien, en los últimos años, hubo aumentos salariales equiparados con la inflación, los ajustes no han sido lo suficiente para muchas familias que deben mantenerse en un presupuesto para llegar a fin de mes con altos costos de alimentos, bienes y servicios, es decir, que el ingreso familiar no ha sido lo suficiente.

En este sentido, Jasmine Escalera, coach profesional certificada, mencionó que, “los hallazgos resaltan una verdad crucial: un trabajo bien remunerado no implica automáticamente un mejor nivel de vida. La mayor parte de la fuerza laboral estadounidense llegó a mediados de la década de 2020 con un mejor salario en teoría, pero con menos libertad financiera real”, dijo.

Sin embargo, en el análisis MyPerfectResume no en todos los estados esto es así, aunque en 41 estados, los estadounidenses han perdido poder adquisitivo, residentes de al menos 9 estados del país lograron estabilizar su situación económica.

El informe detalló que entre los estados en donde sus habitantes mejoraron sus finanzas son:

Idaho: +3,1%

Florida: +2,6%

Washington: +2,3%

Montana: +2,3%

Wyoming: +1,8%

Carolina del Sur: +1,5%

Carolina del Norte: +0,9%

Tennessee: +0,9%

Maine: +0,5%

En estos estados el poder adquisitivo superó la inflación de los precios locales, lo que provocó que sus habitantes pudieran lograr un equilibrio, ya que en otras entidades los altos costos de alimentos, alquiler, seguros, educación y servicios básicos pesan sobre los presupuestos familiares.

