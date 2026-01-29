Trump anunciará pronto al sustituto de Jerome Powell en la Reserva Federal

Donald Trump anunció este jueves que la próxima semana dará a conocer el nombre de su candidato para presidir la Reserva Federal (Fed), en sustitución de Jerome Powell, cuyo mandato concluye en mayo. El anuncio se produjo durante la primera reunión de su gobierno en 2026.

“Será una persona que, creo, hará un buen trabajo”, afirmó Trump, quien aseguró que con la ayuda de la Reserva Federal la economía estadounidense podría alcanzar “cifras nunca antes vistas”.

Entre los posibles candidatos está Rick Rieder, directivo de BlackRock; Kevin Warsh, exgobernador de la Reserva Federal y Christopher Waller, actual gobernador de la Fed.

La elección del presidente del banco central es uno de los asuntos más sensibles de la política económica estadounidense, especialmente en un contexto de creciente enfrentamiento entre la Casa Blanca y la Fed.

Además, Trump ha mantenido una oposición abierta y reiterada a la gestión de Powell, a quien acusa de actuar con excesiva cautela en la política monetaria.

El principal punto de fricción entre Trump y Powell es el ritmo de la bajada de los tipos de interés. El presidente estadounidense insiste en recortes más rápidos y profundos, mientras que Powell defiende un enfoque prudente y basado en datos, rechazando cualquier tipo de injerencia política en las decisiones del organismo.

Ataques personales e investigación penal

En los últimos meses, Trump ha intensificado sus ataques verbales contra Powell, al que suele apodar “Jerome ‘too late’ Powell”, además de recurrir a descalificaciones personales. A esta tensión se suma una investigación penal abierta por fiscales federales sobre los sobrecostes en las obras de reforma de la sede de la Fed en Washington.

En una declaración poco habitual, Powell llegó a señalar que dicha investigación podría responder a presiones políticas destinadas a condicionar las decisiones del banco central. A pesar de ello, el presidente de la Fed ha reiterado su compromiso con la independencia de la institución y no descarta continuar como miembro de la junta una vez finalice su mandato como presidente.

Sigue leyendo: