La Fed anunció un tercer recorte a las tasas de interés este año

En la reunión de este miércoles 10 de diciembre del 2025, la Reserva Federal (Fed) encabezada por su presidente Jerome Powell junto al grupo de los 12 miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) anunció un tercer recorte de las tasas de interés de 0,25 puntos porcentuales quedando en un rango del 3.5% y 3.75%, el nivel más bajo en más de tres años.

La decisión de la Fed llega en un momento en donde el índice de precios al consumidor (CPI-U) registró un aumento interanual de 3.0% para el mes de septiembre y la interrupción del informe del mercado laboral por parte de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) correspondiente al mes de octubre debido al cierre de gobierno.

Anteriores aumentos, pausas y recortes de las tasas de interés

Con esta nueva decisión de la Reserva Federal así quedan las tasas de interés desde marzo del 2022 hasta diciembre 2025:

16 de marzo del 2022, el primer aumento fue de 0.25%

4 de mayo, de 0.5% quedando la tasa de interés en 0.75%.

15 de junio se elevó a 0.75% ubicándose en 1.50%.

27 de julio se anunció un alza de 0.75% llegando al rango de los 2.25%,

21 de septiembre la tasa de interés llegó al 3% luego de que la Fed anunciara una subida del 0.75%.

2 de noviembre se elevó a 0.75% quedando los tipos de interés en 3.75%.

14 de diciembre, la Reserva Federal anunció una última subida del año 2022 de 0.5% quedando en 4.25%.

1 de febrero del 2023 las tasas vuelven a subir un 0.25% ubicándose en el rango de los 4.75%

22 de marzo un incremento del 0.25% ubicándose de esta manera en el rango de los 4.75% al 5%.

3 de mayo hubo un aumento del 0.25% ubicando los tipos de interés en 5.25%

26 de julio la tasa de interés subió 0.25% ubicándose en 5.50%, su máximo en 22 años.

Las cuatro pausas: agosto, septiembre, noviembre y diciembre del 2023.

31 de enero del, quinta pausa de los tipos de interés.

20 de marzo del, sexta pausa de las tasas de interés.

1 de mayo del, séptima pausa de los tipos de interés.

12 de junio, octava pausa de los tipos de interés.

31 de julio, novena pausa de los tipos de interés.

18 de septiembre, recorte de 0.5%.

7 de noviembre, recorte del 0.25%.

18 de diciembre, recorte de las tasas de interés del 0.25%.

29 de enero de 2025, mantiene sin cambios las tasas de interés entre 4,25% y 4,50%.

19 de marzo de 2025 pausa de los tipos de interés.

10 de mayo de 2025 pausa a las tasas de interés.

18 de junio de 2025 se mantiene sin cambios.

30 de julio de 2025 se mantiene sin cambios las tasas de interés.

17 de septiembre de 2025 recorte de las tasas de interés del 0.25%.

29 de octubre de 2025 segundo recorte de 0.25%.

10 de diciembre de 2025, tercer recorte de 0.25%, las tasas de interés quedaron en 3.5% y 3.75%.

Sigue leyendo: