La FED anunció un segundo recorte a las tasas de interés este año

En la reunión de este miércoles 29 de octubre del 2025, la Reserva Federal (FED) encabezada por su presidente Jerome Powell anunció un segundo recorte a las tasas de interés este año de 0,25 puntos porcentuales quedando de esta manera en entre el 3.75% y el 4%, por debajo del rango anterior del 4% al 4.25%

La decisión de la Fed junto al grupo de 12 miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) se da luego del informe publicado por parte de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) en el que se indica que el Índice de Precios al Consumidor (CPI-U) avanzó un 0.3% respecto a agosto ubicando la tasa inflacionaria interanual en el 3% en septiembre.

Anteriores aumentos, pausas y recortes de las tasas de interés

Con esta nueva decisión de la Reserva Federal así quedan las tasas de interés desde marzo del 2022 hasta octubre 2025:

16 de marzo del 2022, el primer aumento fue de 0.25%

4 de mayo de 0.5% quedando la tasa de interés en 0.75%.

15 de junio se elevó a 0.75% ubicándose en 1.50%.

27 de julio se anunció un alza de 0.75% llegando al rango de los 2.25%,

21 de septiembre la tasa de interés llegó al 3% luego de que la Fed anunciara una subida del 0.75%.

2 de noviembre se elevó a 0.75% quedando los tipos de interés en 3.75%.

14 de diciembre, la Reserva Federal anunció una última subida del año 2022 de 0.5% quedando en 4.25%.

1 de febrero del 2023 las tasas vuelven a subir un 0.25% ubicándose en el rango de los 4.75%

22 de marzo un incremento del 0.25% ubicándose de esta manera en el rango de los 4.75% al 5%.

3 de mayo hubo un aumento del 0.25% ubicando los tipos de interés en 5.25%

26 de julio la tasa de interés subió 0.25% ubicándose en 5.50%, su máximo en 22 años.

Las cuatro pausas: agosto, septiembre, noviembre y diciembre del 2023.

31 de enero del, quinta pausa de los tipos de interés.

20 de marzo del, sexta pausa de las tasas de interés.

1 de mayo del, séptima pausa de los tipos de interés.

12 de junio, octava pausa de los tipos de interés.

31 de julio, novena pausa de los tipos de interés.

18 de septiembre, recorte de 0.5%.

7 de noviembre, recorte del 0.25%.

18 de diciembre, recorte de las tasas de interés del 0.25%.

29 de enero 2025, mantiene sin cambios las tasas de interés entre 4,25% y 4,50%.

19 de marzo 2025 pausa de los tipos de interés.

10 de mayo 2025 pausa a las tasas de interés.

18 de junio 2025 se mantiene sin cambios.

30 de julio 2025 se mantiene sin cambios las tasas de interés.

17 de septiembre 2025 recorte de las tasas de interés del 0.25%.

29 de octubre 2025 segundo recorte de 0.25%.

Una inflación galopante y un mercado laboral débil

Muchos analistas económicos anticipaban que la decisión de la Fed se inclinaría a un segundo recorte de las tasas de interés; sin embargo, en anteriores alocuciones, Powell mostró su preocupación sobre la situación actual del mercado laboral.

El presidente de la Fed comentó que tanto la demanda como la oferta en el mercado laboral había caído drásticamente en los últimos meses y señaló que el plan de avanzar demasiado rápido “podría dejar la tarea de la inflación sin terminar y tener que volver más tarde para terminarla. Si avanzamos demasiado lento, podríamos sufrir pérdidas innecesarias, pérdidas dolorosas en el mercado laboral”, dijo.

Durante el verano y principios de otoño, los precios de alimentos, servicios y bienes básicos se dispararon, la tasa inflacionaria volvió a aumentar alejándose de los objetivos de la Reserva Federal del 2%, esto coloca el plan de frenar la inflación muy cuesta arriba.

