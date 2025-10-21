La tasa de desempleo a largo plazo entre los estadounidenses sigue en aumento

En los últimos meses, los estadounidenses no solo han estado luchando con una inflación persistente, sino también con nuevas tarifas arancelarias que poco a poco pesan sobre sus facturas, y un mercado laboral ajustado que disminuye cada vez más sus contrataciones amenazando con una elevada tasa de desempleo.

Las cifras indican que tan solo en el mes de agosto de este año al menos unos 2 millones de personas en edad laboral se enfrentaron al desempleo de larga duración, esto representa uno de los niveles más altos desde el 2022 durante la pandemia, según un informe del Departamento de Trabajo.

Para los formuladores de política, uno de los indicadores más importante para la toma de decisiones es el mercado laboral. Recientemente, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, indicó que la mayor preocupación se encuentra en que “tanto la oferta como la demanda en el mercado laboral han caído muy drásticamente y muy rápidamente”, dijo.

Al respecto, la economista laboral Teresa Ghilarducci comentó que “la principal razón por la que vemos que el desempleo de largo plazo está empeorando es la incertidumbre económica que surge de la Casa Blanca”, dijo.

Aunque economistas encuestados por la Asociación Nacional de Economía Empresarial (NABE) indicaron hace algunas semanas que la economía estadunidense podría mantenerse al alza, alertaron también que la tasa de desempleo en el país aumentaría de los 4.3% a los 4.5% en 2026.

Debido al cierre de gobierno, los datos oficiales sobre el mercado laboral en el mes de septiembre no se han dado a conocer; sin embargo, informes indican que a principios de ese mes la solicitud de prestaciones por desempleo había alcanzado los 263,000 siendo esta unas las cifras más altas desde 2021.

Ghilarducci prevé que la situación en el mercado laboral en cuanto a la caída de las contrataciones y el alto desempleo no va a mejorar en corto plazo. “Si alguien busca trabajo ahora, será más difícil, habrá más gente buscando el trabajo que desea, y cada vez más empresas se muestran reacias a contratar. Esto no significa que debamos parar, pero el mercado no se relajará en el corto plazo”, destacó.

Una encuesta desarrollada por Conference Board, respalda lo comentado por Ghilarducci al indicar que las dificultades para conseguir empleo en la actualidad son cada vez más altas.

En este sentido, Powell mencionó en cuanto a las decisiones de la FED las cuales también toman en consideración al mercado laboral: “Si avanzamos demasiado rápido, podríamos dejar la tarea de la inflación sin terminar y tener que volver más tarde para terminarla. Si avanzamos demasiado lento, podríamos sufrir pérdidas innecesarias, pérdidas dolorosas en el mercado laboral”, destacó.

Sigue leyendo: